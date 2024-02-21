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        Haberler Yaşam İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?

        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği

        CNN Travel, dünyanın en iyi ekmek çeşitlerini sıraladı. Türkiye'den simit listede yer aldı. Lavaş ise Ermenistan lezzeti olarak gösterildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:49
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        • 1

          CNN Travel, dünyanın en iyi 50 ekmeğini seçti. Listede Türkiye'den de simit bulunuyor. İnternet sitesi simidi tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

        • 2

          "Susama bulanmış ve halka şekli verilmiş simit, Türkiye'nin en iyi ayaküstü ikramı olabilir. Birkaç on yıl öncesine kadar satıcılar İstanbul sokaklarında ellerinde tepsiler dolusu simitlerle dolaşırken, artık seyyar ekmek satıcılarına pek rastlanmıyor.

        • 3

          Bunun yerine, insanlar simitlerini yol kenarındaki stantlardan alıyor. Simit, odun fırınına girmeden önce şekerli suya ya da inceltilmiş pekmeze batırılıyor ve yoğun ısıda karamele dönüşen kaygan bir tabaka elde ediliyor."

        • 4

          Öte yandan lavaş, Ermenistan lezzeti olarak kabul edilerek listede yer aldı. Azerbaycan, İran ve Türkiye'de oldukça yaygın olan lavaşın listede Ermenistan ekmeği olarak gösterilmesi eleştirildi. Lavaş, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınmış, Türkiye'de tepki görmüştü.

        • 5

          Bulundukları yere göre alfabetik şekilde sıralanan ekmek çeşitleri şu şekilde...

          Bolani, Afghanistan
          Lavaş, Ermenistan
          Ħobż tal-Malti, Avustralya
          Luchi, Bangladeş
          Pão de queijo, Brezilya

          Fotoğraf: Lavaş

        • 6

          Montreal bageli, Kanada
          Marraqueta, Şili
          Shaobing, Çin
          Pan Cubano, Küba
          Libba, Mısır

          Fotoğraf: Montreal bageli

        • 7

          Pupusas, El Salvador
          Injera, Etiyopya
          Baget, Fransa
          Haçapuri, Gürcistan
          Pumpernickel, Almanya

          Fotoğraf: Pupusas

        • 8

          Pai bao, Hong Kong
          Dökkt rúgbrauð, İzlanda
          Paratha, Hindistan
          Roti gambang, Endonezya
          Sangak, İran

          Fotoğraf: Paratha

        • 9

          Karbonatlı ekmek, İrlanda
          Challah, İsrail
          Ciabatta, İtalya
          Bammy ekmeği, Jamaika
          Kare pan, Japonya

          Fotoğraf: Karbonatlı ekmek

        • 10

          Tabun ekmeği, Ürdün
          Roti canai, Malezya
          Ħobż tal-Malti, Malta
          Tortilla, Meksika
          Khobz kesra, Fas

          Fotoğraf: Tortilla

        • 11

          Kızarmış ekmek, Kuzey Amerika yerlisi Navaholar
          Tijgerbrood, Hollanda
          Rēwena parāoa, Yeni Zelanda
          Lefse, Norveç
          Podplomyk, Polonya

          Fotoğraf: Podplomyk

        • 12

          Broa de milho, Portekiz
          Karavai, Rusya
          Pane carasau, Sardunya
          Proja, Sırbistan
          Gyeran-ppang, Güney Kore

          Fotoğraf: Karavai

        • 13

          Appam, Sri Lanka
          Kisra, Sudan
          Limpa ekmeği, İsveç
          Balep korkun, Tibet
          Simit, Türkiye

        • 14

          Crumpet, Birleşik Krallık
          Bisküvi ekmek, ABD
          Non, Özbekistan
          Arepa, Venezuela
          Malawach, Yemen

          Fotoğraf: Crumpet

          *Haberin görselleri Shutterstock, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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