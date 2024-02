"ETKİLENMEK, ZATEN İLK KARŞILAŞMADA OLUYOR"

Seda, teklif geldiği zaman neler hissettin? Filmin özellikle hangi unsurları seni etkiledi?

Seda Türkmen... Birincisi; Şahan Gökbakar olması... İkincisi; zaten senaryo çok iyiydi. Öncesinde bir sahne okuma fırsatım olmuştu ve aslında tam benim oyuncu olarak içinde zevk alacağım, zevkle oynayacağım ve kendimi de yansıtabileceğim, eminim ki doğaçlama yapmama da alan tanınacak bir hikâyeydi. Şahan beyle karşılaştığımda da enerjisi ve ilişki kurma biçimi, ilk karşılamada ağırlama biçimi kendini belli ediyor. Zaten herkes hemen kendini belli ediyor. "Lütfen olsun, olmalıyım" gibi şeyler düşündüm ve istedim. Etkilenmek, zaten ilk karşılaşmada oluyor, olacaksa anlıyorsun ve oluyor, olmayacaksa da olmuyor.

Şahan Gökbakar... O projenin gideceği yer; karşılıklı ilk on, on beş dakika konuşmadan sonra anlaşılıyor. Bir de Togan da (Gökbakar) dış bir gözle bizi izledi. Sohbet ediyorduk, o da bizi izliyordu... İlk on, on beş dakikadan sonra "Beraber bir proje yaparsak çok güzel olur" diyebiliyorsun. Ve hakikaten de öyle oldu... Çok iyi paslaştık, çok iyi doğaçlamalar yaptık. Sen biliyorsun, senaryo var ama "Haydi şimdi senaryoyu unutalım, doğaçlama çalışalım" mantığında çalışıyoruz. Seda, buna çok güzel adapte oldu ve üstüne üstlük bir de bu sebepten ötürü içinden çok fazla renk, doğallık, espriler, şakalar çıkardı. Onlar, projeye de çok değer kattı. O yüzden çok güzel oldu.