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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş kararı Avrupa'da manşetlerde - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş kararı Avrupa'da manşetlerde

        Beşiktaş'ın arkadaşlık sitesinde profili olduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetmesi Avrupa basınında geniş yer buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:11
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        Bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu iddia edilen Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini Beşiktaş geçtiğimiz gün feshetti. Siyah-beyazlıların bu kararı Avrupa basınında geniş yer buldu.

        Daily Mirror: Çevrimiçi flört profilinde yaşı hakkında yalan söyleyen futbolcu kulüp tarafından kovuldu.

        Mundo Deportivo: Beşiktaş, flört uygulaması iddiası nedeniyle oyuncuyla sözleşmeyi feshetti.

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        Daily Mail: Beşiktaş, 24 yaşında olduğunu iddia ettiği çevrimiçi flört profilinin viral hale gelmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

        Calciomercato: Türkiye'de inanılmaz olay: Beşiktaş, flört uygulamasında profili olan Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.

        The Sun: Beşiktaş, online flört hesabının internete sızdırılması sonrası Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.

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