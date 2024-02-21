Avrupalılar Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) araştırmasına göre, Avrupalılar arasında Ukrayna'ya verilen destek geniş çaplı olmaya devam ediyor. Ancak aynı araştırmaya göre Avrupalıların yalnızca yüzde 10'u Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanıyor.

Araştırmaya göre 'uzlaşmalı bir çözüm' veya barış anlaşması ise savaşın en muhtemel sonu olarak görülüyor.

12 AB ÜLKESİNDE ARAŞTIRMA Aralarında Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu 12 AB üye ülkesinde Ocak ayında yapılan anket, 10 Avrupalıdan yalnızca birinin Ukrayna'nın savaş alanında kazanacağına inandığını, bunun iki katının ise Rusya'nın zaferini öngördüğünü ortaya çıkardı. REKLAM Araştırmaya katılan en iyimser üye devletlerden Polonya, İsveç ve Portekiz'de bile halkın beşte birinden azı (%17) Kiev'in galip gelebileceğine inanıyor.

Araştırma, tüm ülkelerde katılımcıların ortalama %37'sinin paylaştığı en yaygın görüşün, savaşın uzlaşmayla sonuçlanacağı yönünde olduğunu gösterdi. İsveç (%50), Portekiz (%48) ve Polonya'da (%47) katılımcılar Avrupa'nın Ukrayna'ya karşı mücadelede yardım etmesi gerektiğini söylerken, Macaristan (%64), Yunanistan (%59), İtalya (%52) ) ve Avusturya (%49) ise Kiev'i anlaşmayı kabul etmeye zorlamayı tercih etti. Fransa, Almanya, Hollanda ve İspanya'da ankete katılanlar daha eşit bir şekilde bölünmüş durumda göründü. Araştırma, birçok Avrupalının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını giderek kendilerini doğrudan ilgilendiren bir konu olarak değerlendirdiğine ortaya çıkarırken, yüzde 33'ü bu savaşın kendi ülkeleri ve Avrupa üzerinde Orta Doğu'daki savaştan daha büyük bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Raporun yazarlarından Sofya merkezli Liberal Stratejiler Merkezi Başkanı Ivan Krastev, Rusya'nın zaferinin 'barış olmadığını' söylerken "Savaşı bitirmenin bedeli Ukrayna'yı sahipsiz bir bölgeye dönüştürmekse, bu sadece Kiev için değil Avrupa ve onun güvenliği için de bir yenilgi olacaktır" dedi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.