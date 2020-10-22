Vodafone, akıllı telefonlardaki tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart, eSIM’i faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sundu. Fiziksel SIM kartların yerine geçecek olan eSIM, uzaktan yönetilebilip, programlanabiliyor. Vodafone’un açıklamasına göre müşteriler, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi, yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM’lerini eSIM olarak tercih edebilecekler.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz, tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM ile akıllı telefonlar artık fiziksel bir SIM karta gerek kalmadan kullanılabilecek. Müşterilerimiz, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM’lerini eSIM olarak tercih edebilecekler. BTK düzenlemelerine uygun olarak geliştirdiğimiz ve tamamen dijital olarak çalışan eSIM teknolojisiyle müşterilerimize daha esnek, daha güvenli ve daha çevreci bir çözüm sunuyoruz.”
EK ÜCRET ALINMAYACAK
Fiziksel SIM karta ihtiyacı ortadan kaldıran eSIM, çalınma ya da kaybolma riski olmadığı için daha güvenli kullanım imkânı sunuyor. Kullanıcılar, biri nano SIM kart, diğeri eSIM olmak üzere aktif olarak iki SIM kart kullanabiliyor.
Ayrıca, birden fazla eSIM profili yükleyerek, özellikle yurtdışı gezilerinde SIM kart takıp çıkarmak yerine telefonlarında aktif olmasını istedikleri hücresel planı seçebiliyorlar. Tamamen dijital olan eSIM, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.
Kullanıcıların eSIM teknolojisinden yararlanabilmek için eSIM destekleyen bir akıllı telefona sahip olmaları gerekiyor. Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre eSIM işlemleri için herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek.
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