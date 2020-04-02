Koronavirüs salgını sebebiyle değişen iş yapış şekillerine uyum sağlamak isteyen işletmeler, uçtan uca çözümler sunan dijital hizmetlere yöneliyor. Bu hizmetlerin temelini de uzaktan yönetilebilen veri merkezleri ve bulut çözümleri oluşturuyor.

Vodafone Business, işletmelerin bu dönemde iş kaybı yaşamaması için kesintisiz iletişim ve data hizmetinin yanı sıra üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetip, sürdürmelerini sağlayan çözümlerini duyurdu.

İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için geliştirilen veri merkezi hizmetleriyle ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan şirketler operasyonlarını buluta taşıyabiliyor.

‘DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLIYORUZ’

Vodafone Business olarak birinci önceliklerinin işletmelerin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışanlarımız ve müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Şebeke operasyonlarımızın sürekliliğini sağlamak için coğrafi yedeklilik ve evden çalışma avantajımızı kullanıyoruz” dedi.

Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Hem sanal toplantılar düzenlemek, hem de hızlı ve güvenli bilgi paylaşımı için video konferans, internet telefonu, bulut ve barındırma servisleri gibi yeteneklerimizi destekleyen veri şebekemiz ve teknolojimizden yararlanıyoruz. Sunduğumuz servislerin önemli bir bölümü uzaktan verilebiliyor ve müşterilerimizin ofisinde herhangi bir fiziksel müdahale yapılmasını gerektirmiyor. Dijital ve güvenli çözümlerimizle iş ortaklarımızın iş sürekliliğini sağlarken, verimliliğini artırıyoruz. Bununla birlikte, işletmelerin ihtiyaçlarına göre esnek olarak sunduğumuz internet ve veri merkezi altyapılarını geniş kapsamlı siber güvenlik çözümlerimiz ile de güvende tutuyoruz.”

UZAKTAN GÜVENLİ BAĞLANTI

Vodafone Business’ın SSL VPN çözümü ile çalışanlar ofis dışındayken internet üzerinden işletme kaynaklarına uzaktan ulaşırken, üzerinden kritik iş uygulamalarına erişebiliyor.

Bu çözüm, sadece işletme ve çalışanlarının değil operasyonel gereksinimlerden dolayı söz konusu işletmenin ağına bağlanmak isteyen iş ortaklarının da erişimine imkan tanıyor.

SSL VPN çözümü ile çalışanlar ve işletmenin ağı arasında güvenli bağlantı kuruluyor, böylece şirket verilerinin de güvenliği sağlanıyor.

VİRÜSLERE KARŞI MAKİNE ÖĞRENİMİ DESTEĞİ

Vodafone Business’ın AntiVirüs Çözümü ise işletmelerin herhangi bir lokasyonda internete bağlı olan cihazını zararlı yazılımlara ve web sitelerine, veri hırsızlığına, virüslere ve kurumsal odaklı hedef saldırılara karşı koruyor. Çevrimdışı çalışma özelliği de bulunan Vodafone Antivirüs Çözümü otomatik güncellemelerle mobil cihazların (telefon ve tablet gibi) güvenliğini ve yönetimini de sağlıyor.

Çözüm makine öğrenimi desteğiyle dosyaları analiz ediyor ve zararlı veri içerenleri engelliyor. USB cihaz kontrolü ve güvenlik duvarı hizmeti de bulunan AntiVirüs Çözümü, davranış izleme özelliği sayesinde, şüpheli davranışları algılayarak zararlı içeriklerin ulaşmasına engel oluyor.

BULUT SANTRAL

Sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Bulut Santral Çözümü ise sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanma imkanı sunuyor.

Bulut Santral Mobil Uygulaması sayesinde, işletmenin çalışanları dilediği yerden şirket numaraları ile arama yapmaya ve çağrı almaya devam edebiliyor. Bu çözümle iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetleri ortadan kaldırılabiliyor. Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabilirken, geriye dönük dinleme de yapılabiliyor.

İŞ SÜREÇLERİ ‘DATACENTER’DA

Vodafone’un, işletmelerin kritik iş uygulamalarını da içeren ve iş süreçlerinin kesintisiz şekilde barındırılıp, IT altyapılarının uçtan uca yönetilebilmesi için sunduğu çözümler, “Vodafone Datacenter” hizmet portföyünde yer alıyor.

Vodafone’un İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir’de yer alan veri merkezleri üzerinden yönetilen datacenter hizmetleri şunlardan oluşuyor: Sanal kaynak bulunda çözümleri, fiziksel kaynak bulundurma çözümleri, veri yedekleme ve kurtarma çözümleri, yönetilen IT hizmetleri.

Datacenter ile birlikte sunulan hizmetlerde, verilere istenilen lokasyondan istenilen zamanda erişim, yapay zekâ teknolojisi sayesinde işletme ihtiyaçlarına göre esnek fiziksel ve/veya sanal kaynak kullanabilme, yedekleme ve kurtarma çözümleri gibi özellikler öne çıkıyor.