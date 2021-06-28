İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi. İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler...

2 Temmuz

Hızlı ve Öfkeli 9

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

Undine

Lux Æterna

9 Temmuz

Korku Seansı 3: Katil Şeytan

Black Widow

Süpernova

16 Temmuz

Sessiz Bir Yer 2

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

Space Jam: Yeni Efsane

Spirit: Özgür Ruh

Vay Babam Vay

23 Temmuz

Arınma Gecesi: Sonsuza Dek

Peter Rabbit: Kaçak Tavşan

Druk

Voyagers

Sevgilimden Son Mektup

Lanetli Anlaşma

30 Temmuz

The Suicide Squad: İntihar Timi

Jungle Cruise

Bize Müsaade

Düşkapanı

Mainstream

Süper Köpek ve Turbo Kedi

Uzun Aşkın Kısası