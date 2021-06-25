Vakit geldi 35'i belli oldu 0:00 / 0:00

Pandemi döneminde sadece hasılat bazında 1 milyar TL'den fazla zarara uğrayan sinema sektörü, 1 Temmuz'dan itibaren yaraları sarmaya çalışacak. Sinema salonlarının açılmasından sonra gösterime girecek filmler belli olmaya başladı. 176 filmin 1 Temmuz - 31 Aralık 2021 arasındaki vizyon takvimi belli oldu. Bu filmler arasında 35'i Türk yapımı

1 Temmuz'da geçilecek tam normalleşme döneminde sinema salonları da açılacak. İzleyiciler, 8 ay sonra ilk kez sinema salonlarında film izleyebilecek.

Temmuz ile ocak arasında gösterime girecek 176 filmin gösterim tarihleri belli oldu. Bu filmler arasında 35'i Türk yapımı... Mart 2020'den itibaren gösterimi ertelenen bazı filmlerin izleyiciyle ne zaman buluşacağı henüz belli değil. Yapımcıları, izleyicilerin sinemaya gitme eğilimine göre 2021'in sonuna kadar olan süreçte vizyon takviminde yer alıp almamaya karar verecek. O filmler arasında 'Mahalleden Arkadaşlar', 'Müstakbel Damat', 'Aykut Enişte 2' gibi filmler de bulunuyor.

'Aykut Enişte 2' - 'Mahalleden Arkadaşlar'

Yüksek gişe beklenen ABD yapımı filmlerin gösterim tarihleri de belirlendi. O filmler arasında yer alan 'Hızlı ve Öfkeli 9', 2 Temmuz, Jason Statham'ın 'Wrath of Man'i 22 Ekim ve '007 James Bond: Ölmek İçin Zaman Yok' ise 1 Ekim'de gösterime girecek.

Gösterim tarihleri belli olan Türk filmleri;

TEMMUZ

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları... 2 Temmuz

Çılgın Ortak... 16 Temmuz

15 / 7 Şafak Vakti... 16 Temmuz

Vay Babam Vay... 16 Temmuz

Plaza... 23 Temmuz

Bize Müsaade... 30 Temmuz

AĞUSTOS

Hanzap... 6 Ağustos

Hollywoodtürke... 13 Ağustos

Bakıcı... 20 Ağustos

Şeflerin Şefi... 20 Ağustos

EYLÜL

Sekiz... 3 Eylül

Elli Kelimelik Mektuplar... 10 Eylül

Me Nokta Ali... 10 Eylül

Amacı Olmayan Grup... 17 Eylül

Gizemli Köy... 17 Eylül

Herşeye Rağmen... 17 Eylül

Bir Nefes Daha... 24 Eylül

Âkif... 24 Eylül

EKİM

Alem-i Cin 3: Salgın... 8 Ekim

Zalo... 8 Ekim

Ceberruh... 15 Ekim

Hep Yek 4... 15 Ekim

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları... 29 Ekim

'Hep Yek 4'

KASIM

Bayram Şekeri... 5 Kasım

Usta Yapımcı... 5 Kasım

Fazla Şaapma... 5 Kasım

Aylak Takımı... 12 Kasım

Son Parti... 19 Kasım

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi... 19 Kasım

Oğlumun Türküsü... 26 Kasım

ARALIK

Nalan... 3 Aralık

Afife... 3 Aralık

Malazgirt 1071... 3 Aralık

Mezarsız Bebek... 17 Aralık

Rafadan Tayfa 3... 24 Aralık

'Malazgirt 1071'