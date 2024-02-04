Mesut Çakarlı, 'Vizontele' macerasını da şöyle anlattı: 'Siyabend ile Heco' filminde Yılmaz Erdoğan ile rol almıştım, orada tanıştık. Arkadaşlığımız devam etti. Yılmaz, 'Vizontele'yi çekerken, 'Sana göre çok güzel bir rol var' dedi. Bana Tolga Çevik'in oynadığı 'Nazif' karakterini teklif etti ancak 'askere gideceğim' yanıtını verince, 'bir rol var ama çok kısa' dedi. Ben de senaryoyu okuyunca 'Rıfat' karakterini çok sevdim. Çünkü şuna inanıyorum; yapılan bir işte iki şey insanların aklında kalıyor; ağlarlarsa ya da çok gülerlerse... 'Rıfat' o filmin jönüydü. İkincisi en duygusal sahnesenin kahramanıydı.