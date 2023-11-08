Vizesiz ülkelerin Noel pazarları ve tarihleri: Yılbaşını vizesiz ülkelerde geçirebilirsiniz
Geleneksel Noel atmosferini ve coşkusunu yaşayarak farklı kültürlerin zengin mirasına tanıklık edebileceğiniz Noel pazarları her yıl birçok ülkede kuruluyor. Her biri kendi benzersiz şekliyle Noel'i kutlar, geleneksel yemeklerini paylaşır ve eşsiz el sanatları ve hediyelik eşyalar sunar. İşte yılbaşını yurt dışında vizesiz ülkelerde geçirebileceğiniz Noel pazarları
Giriş: 08.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:47
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SARAYBOSNA - BOSNA HERSEK: 14 ARALIK - 14 OCAK
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TİRAN - ARNAVUTLUK: 5 ARALIK - 7 OCAK
- 3
PİRİŞTİNE - KOSOVA: 8 - 30 ARALIK
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ÜSKÜP - MAKEDONYA: 25 ARALIK - 7 OCAK
- 5
TİFLİS - GÜRCİSTAN: 25 ARALIK - 14 OCAK
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PODGORİCA - KARADAĞ: 1 ARALIK - 7 OCAK
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NOVİ SAD - SIRBİSTAN: 10 ARALIK - 15 OCAK
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk