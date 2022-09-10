Vizesiz girebileceğiniz ülkeler | Hepsi 1,5 saatlik uçuş mesafesinde

Yurt dışına seyahat etmek istiyor ama vize işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız, aynı anda iki dileğiniz gerçek olabilir! Türkiye'den vize istemeyen birçok ülke bulunuyor. Ancak; bu 7 ülke Türk vatandaşları tarafından oldukça popüler.

Tarihi yapıları ve zengin kültürlerinden ayrı olarak, bu üç ülke oldukça yakın! Ortalama 1,5 saatlik bir uçuşla hepsini ziyaret edebilirsiniz. İşte, bir hafta sonu kaçamağı bile olarak tatil yapabileceğiniz üç güzel ülke...

MAKEDONYA

Balkan yarımadasının merkezinde bulunan Makedonya, özellikle tarih sevenler için ideal bir tercih olacaktır. Ülkede, Roma ve Osmanlı döneminden kalma birçok köprü ve bina bulunuyor. Özellikle Ekim ayı, iklim açısından Makedonya'yı ziyaret etmek için birebir.

Tarihin zengin mutfak kültürünü de alan ülkenin yemek zevklerini beğeneceğinizden şüphemiz yok. Makedonya'ya gittiğinizde Pleskavitsa, Cevapi ve Ajvar gibi lezzetleri denemenizi öneriyoruz. Hem bizden esintiler hissedebilir hem de harmanlanmış yemek kültürünün bir parçası olabilirsiniz.

KOSOVA

Tarih boyunca Avar, Bulgar, Hun, Uz ve Peçenek gibi pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış olan bölge, Osmanlı İmparatorluğu'na da ev sahipliği yapmıştır.

Bu zengin geçmiş, tarihi mekânlar keşfetmeyi sevenler için altın bir hazine diyebiliriz. Ülkede çoğunlukla Arnavutça konuşulsa da hâlâ bile Türkçe konuşan yerliler ile tanışabilirsiniz.

Orta Doğu mutfak kültüründen etkilenen Kosova mutfağında Arnavut Böreği, çoban salata ve beyaz lahana salatası, Tave kosikosi denilen bir kuzu eti yemeği ve sudak balığı ülkenin meşhur lezzetlerinden.

Bizden de izlere sahip olan Sultan 1.Murad türbesi, Azize Teresa Bulvarı ve Aziz Nikola Kilisesi, sizi tarihin eski sayfaları arasında gezdirecek.

ARNAVUTLUK

Hem Balkan hem de Akdeniz ülkesi olan Arnavutluk; tarihi yapısı ve mimari yapılarıyla seyahatseverlerin popüler ülkelerinden bir tanesi. Eylül ayı, sakinleşen iklim koşulları sebebiyle ziyaret etmek için birebir.

Ulusal Tarih Müzesi, Ethem Bey Cami ve İskender Bey Meydanı; kesinlikle görmeniz gereken yerlerden. Arnavut ciğeri ve Elbasan Tava, Türkiye'de de birçok yerde yapılıyor ama yerinde yeme deneyimini kaçırmayın!