Vizesiz girebileceğiniz ülkeler | Hepsi 1,5 saatlik uçuş mesafesinde

Yurt dışına seyahat etmek istiyor ama vize işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız, aynı anda iki dileğiniz gerçek olabilir! Türkiye'den vize istemeyen birçok ülke bulunuyor. Ancak; bu 7 ülke Türk vatandaşları tarafından oldukça popüler.
Tarihi yapıları ve zengin kültürlerinden ayrı olarak, bu üç ülke oldukça yakın! Ortalama 1,5 saatlik bir uçuşla hepsini ziyaret edebilirsiniz. İşte, bir hafta sonu kaçamağı bile olarak tatil yapabileceğiniz üç güzel ülke...
MAKEDONYA
Balkan yarımadasının merkezinde bulunan Makedonya, özellikle tarih sevenler için ideal bir tercih olacaktır. Ülkede, Roma ve Osmanlı döneminden kalma birçok köprü ve bina bulunuyor. Özellikle Ekim ayı, iklim açısından Makedonya'yı ziyaret etmek için birebir.
Tarihin zengin mutfak kültürünü de alan ülkenin yemek zevklerini beğeneceğinizden şüphemiz yok. Makedonya'ya gittiğinizde Pleskavitsa, Cevapi ve Ajvar gibi lezzetleri denemenizi öneriyoruz. Hem bizden esintiler hissedebilir hem de harmanlanmış yemek kültürünün bir parçası olabilirsiniz.
KOSOVA
Tarih boyunca Avar, Bulgar, Hun, Uz ve Peçenek gibi pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış olan bölge, Osmanlı İmparatorluğu'na da ev sahipliği yapmıştır.
Bu zengin geçmiş, tarihi mekânlar keşfetmeyi sevenler için altın bir hazine diyebiliriz. Ülkede çoğunlukla Arnavutça konuşulsa da hâlâ bile Türkçe konuşan yerliler ile tanışabilirsiniz.
Orta Doğu mutfak kültüründen etkilenen Kosova mutfağında Arnavut Böreği, çoban salata ve beyaz lahana salatası, Tave kosikosi denilen bir kuzu eti yemeği ve sudak balığı ülkenin meşhur lezzetlerinden.
Bizden de izlere sahip olan Sultan 1.Murad türbesi, Azize Teresa Bulvarı ve Aziz Nikola Kilisesi, sizi tarihin eski sayfaları arasında gezdirecek.
ARNAVUTLUK
Hem Balkan hem de Akdeniz ülkesi olan Arnavutluk; tarihi yapısı ve mimari yapılarıyla seyahatseverlerin popüler ülkelerinden bir tanesi. Eylül ayı, sakinleşen iklim koşulları sebebiyle ziyaret etmek için birebir.
Ulusal Tarih Müzesi, Ethem Bey Cami ve İskender Bey Meydanı; kesinlikle görmeniz gereken yerlerden. Arnavut ciğeri ve Elbasan Tava, Türkiye'de de birçok yerde yapılıyor ama yerinde yeme deneyimini kaçırmayın!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!