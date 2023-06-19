HERKESE ÇOK GERÇEKÇİ GELİYOR

Doksan yıldır sergilenen La Pascualita'nın gerçek olduğunu iddia edenler ellerinde kırışıklıklar, damar izleri ve yıpranmış tırnaklar olduğunu söylüyor. Ayrıca mankenin ten rengi ve pembe yanakları ile cam gibi gözleriyle, parlak saçları bu nedenlerin güçlenmesini sağlıyor.

Merak edilen konulardan birisi de Esparza'nın neden kızının vücudunu mumyalatıp vitrine koymak istediği. Birçok müşteri bu muhtşem mankenin mağazada dolaşırken gözlerinin onları takip ettiğini hissettiklerini bildirdi. Mankenin kıyafetini haftada iki kez değiştiren sorumlu çalışan Sonia Burciaga "Pasculita'nın yanına her gidişimde ellerim terliyor. Elleri çok gerçekçi ve bacaklarında varis bile var. Onun gerçek bir insan olduğuna inanıyorum" dedi.