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        Haberler Spor Futbol İngiltere Vitor Pereira, Wolverhampton'la sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira, Wolverhampton'la sözleşme imzaladı

        Türkiye'de iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın başına getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:07
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        Pereira, Premier Lig ekibinin başına geçti!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Türkiye'de iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Avrupa futboluna geri döndü. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians ve Flamengo'yu çalıştıran Pereira, son olarak Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştırıyordu.

        56 yaşındaki teknik adam 3 gün sonra oynanacak Leicester City karşısında yeni takımının başında olacak.

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