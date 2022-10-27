Brezilya Serie A'nın 34. haftasında Fluminense'ye konuk olan Corinthians, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira, sorulan bir sorunun ardından çılgına döndü.

Brezilyalı gazeteci Marco Bello'nun, "Sizin Corinthians'ta kalmak istediğiniz ancak eşinizin gitmek istediği söyleniyor. Evde kararları eşiniz mi veriyor? Onun sözü mü geçiyor?" şeklindeki sorularına karşı öfkelenen Vitor Pereira, "Ailen sana eğitim vermemiş. Kaba bir adamsın. Sana cevap vermeye tenezzül bile etmeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et insanları dövmeyi bıraktım." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Marco Bello, olayın ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Portekizli teknik direktörden özür diledi. Bello, "Vitor Pereira'ya sorduğum soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru ile Pereira'nın karşısına çıkmam gerekiyordu. Bir daha karşılaşırsak düzgün soru soracağım." ifadelerini kullandı.

Corinthians, Brezilya Serie A'da topladığı 57 puanla 5. sırada bulunuyor.