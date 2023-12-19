Vitamin ve minerallerin gereksiz kullanımı konusunda uyarı!

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Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklarla mücadele etmesindeki en önemli kalkan. Bu kalkanı güçlendirmek için özellikle kış aylarında vitamin ve mineral kullanımları artıyor. Vitamin ve minerallerin yararlı ve gerekli olup olmadığı, ne kadar kullanılması gerektiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİTAMİN VE MİNERALLERLE GEREĞİNDEN FAZLA UYARILMAMALI"

Havaların soğumasına bağlı olarak göğüs hastalıklarında da artış gözlemlediklerini aktaran Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastaların en çok hangi vitaminleri kullanabileceklerini merak ettiğini söyledi.

Özkaya, bağışıklık sisteminin bir açma ve kapama sistemi olduğunu belirterek, "Bu sistem, vitamin ve minerallerle gereğinden fazla uyarılması halinde diyabet, sarkoidoz, tiroid ve sedef gibi otoimmün dediğimiz hastalıklara yol açabilir" ifade etti.

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Prof. Dr. Özkaya, doğru doz kullanım için hekim tavsiyesi alınması gerektiğine ve sisteminin çalışma esaslarının önemine değindi.

"YETERLİ BESLENENLERİN EK VİTAMİN VE MİNERALE İHTİYACI YOK"

Gereksiz vitamin kullanımının Covid-19 salgınıyla arttığına işaret eden Özkaya, "Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Buna gereğinden fazla kullanılan vitamin ve minerallar neden olur. Romatizmal ve bağ dokusu hastalıkları, diyabet, sarkoidoz, tiroid, sedef, vaskülit gibi damarlarımızı tutan ve ölümle sonuçlanabilen birçok hastalık, bu aşırı uyarılmış bağışıklık sistemi sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, yalnızca yeterli beslenemeyen küçük çocukların, son yıllarda sayıları hızla artan katı vejetaryenlerin, menopoz sonrası kadınlarla doktorunun önerisi olması şartıyla gebe kadınların, ağır hastalıkları olanların, bağırsaklardan emilim ve sindirim problemi olan hastaların ek vitamin ve mineral kullanabileceği, bunlar dışında sağlıklı ve yeterli beslenen vatandaşların ek vitamin ve mineral almalarına gerek olmadığı görüşünü paylaştı.