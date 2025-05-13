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        Haberler Sağlık Visseral yağlanma kalp krizi nedeni! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Visseral yağlanma kalp krizi nedeni!

        Vücudun yağ depolama şekli, sağlık üzerinde sanılandan çok daha büyük bir etkiye sahip. Özellikle karın bölgesinde ve iç organların çevresinde biriken visseral yağ hem metabolik dengeyi bozuyor hem de birçok kronik hastalığın kapısını aralıyor. Peki, bu tehlikeli yağlanma nasıl oluşuyor? Hangi hastalıklara yol açıyor? Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berçem Ayçiçek, visseral yağlanma hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:33
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        Visseral yağlanma kalp krizi nedeni!
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        Deri altındaki yağdan farklı olarak iç organların çevresinde biriken ve metabolik olarak aktif bir yağ türü olan visseral yağ, görünmeyen ancak son derece tehlikeli bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berçem Ayçiçek, "Karaciğer, bağırsaklar, pankreas ve böbrekler gibi hayati organları çevreleyen bu yağ dokusu, vücutta iltihaplanmayı artırarak hormon dengesini ve insülin metabolizmasını olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek kalorili beslenme, hareketsizlik, kronik stres ve hormonal değişimler, visseral yağlanmayı artıran başlıca faktörler arasında sayılıyor" dedi.

        HAYATİ ORGANLAR TEHDİT ALTINDA

        Prof. Dr. Ayçiçek, visseral yağların karaciğer, bağırsaklar, pankreas ve böbrekler gibi hayati organların çevresinde biriktiğine dikkat çekerek, "Bu yağ dokusu, vücutta iltihaplanmayı artırarak hormon dengesini ve insülin metabolizmasını bozabiliyor" dedi.

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        Yüksek kalorili beslenme, hareketsizlik, stres ve hormonal değişimlerin visseral yağlanmayı tetikleyen başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtti.

        KALP KRİZİ VE KANSER RİSKİ ARTIYOR

        Visseral yağın sağlık üzerindeki etkilerine dair bilimsel çalışmalara da değinen Prof. Dr. Ayçiçek, “İnsülin sinyal yollarını bozarak Tip 2 diyabet riskini artırıyor. Aynı zamanda damar sertliğini tetikleyerek kalp krizi ve inme riskini yükseltiyor. Bazı inflamatuar proteinler aracılığıyla kolon, meme ve pankreas kanseri gibi hastalıkların gelişimine de zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

        ZAYIF GÖRÜNENLER DE RİSK ALTINDA

        Toplumda sadece kilolu bireylerin risk altında olduğu düşünülse de zayıf kişilerin de bu tehditten muaf olmadığını söyleyen Ayçiçek, “TOFI (Thin Outside, Fat Inside) olarak adlandırılan bireylerde, dışarıdan zayıf görünseler bile iç organ çevresinde tehlikeli yağ birikimi olabiliyor. Bu kişiler de diyabet ve kalp hastalıkları açısından risk altındadır” diye konuştu.

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        DOĞRU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

        Visseral yağ ölçümünde kullanılan yöntemlerden bahseden Prof. Dr. Ayçiçek, en doğru sonuçların Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile elde edildiğini, ancak pratikte bel çevresi ölçümü ve Bel-Kalça oranı gibi yöntemlerin daha sık kullanıldığını belirtti. Ayrıca, “Visseral Yağ İndeksi, metabolik hastalık riskini tahmin etmede Beden Kitle İndeksi’nden daha hassas bir ölçüttür” dedi.

        BESLENME VE EGZERSİZLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR

        Ayçiçek, visseral yağlanmayı azaltmanın en etkili yolları arasında düşük glisemik indeksli, liften zengin ve işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme tarzını benimsemek olduğunu belirtti. Haftada 150 dakika tempolu yürüyüş gibi aerobik egzersizlerin yanı sıra, yüksek yoğunluklu interval antrenmanların da önemli katkı sağladığını söyledi. Stres yönetimi, yoga ve nefes egzersizleri de önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

        UYKU VE ÇOCUKLUK ALIŞKANLIKLARI DA BELİRLEYİCİ

        Yetersiz ve kalitesiz uykunun, ghrelin ve leptin gibi hormonları etkileyerek iştah ve yağlanmayı artırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ayçiçek, "Günde 6 saatten az, 8 saatten fazla uyku visseral yağlanmayla ilişkilidir” dedi. Ayrıca, çocukluk döneminde edinilen sağlıksız beslenme alışkanlıklarının ve düşük fiziksel aktivitenin, ileriki yaşlarda visseral yağ birikimi riskini artırabileceğini vurguladı.

        İLAÇ VE TAKVİYELER DESTEKLEYİCİ OLABİLİR

        Visseral yağlanmayı doğrudan hedef alan bir ilaç olmadığını belirten Prof. Dr. Ayçiçek, GLP-1 reseptör agonistleri, metformin gibi bazı ilaçların ve probiyotik desteklerin yardımcı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, bu tedavilerin ancak hekim kontrolünde ve sağlıklı yaşam tarzı ile birlikte uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

        SAĞLIKLI YAŞAM TARZI ŞART!

        Prof. Dr. Ayçiçek, "Visseral yağlanma sadece fazla kilolu bireylerin değil, herkesin dikkat etmesi gereken bir sağlık tehdididir. Doğru beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres yönetimi bu tehdidi kontrol altına almanın en etkili yollarıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, iç organlarımızı korumanın ve uzun vadede kronik hastalıklardan korunmanın en iyi yoludur" dedi.

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