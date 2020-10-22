Vişneli Mekik günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda. Türk mutfağının en sevilen keklerinden biri olan Vişneli Mekik'in malzemeleri ve tarifini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

VİŞNELİ MEKİK TARİFİ

Fırını 170 dereceye ayarlayın.

Geniş bir kasede pudra şekeri ile tereyağını spatula yardımıyla karıştırın.

Yumurtaları teker teker ilave edip harcınızın yumurtayı iyice yemesini sağlayın.

Geriye kalan kuru malzemeleri ayrı bir kapta iyice karıştırın ve yumurtalı harca azar azar ekleyin.

Tüm malzemelerin homojen biçimde birbirine karışmasını sağlayın.

Vişneleri bir süzgece alın ve fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

Yağlanmış mekik kalıplarına hazırladığınız harcı dökün.

Üzerlerine ikişer adet vişne ekleyin.

Önceden ısıttığınız 170 derece fırında kenarlardan ortaya doğru hafif altın rengini alana kadar, yaklaşık 20 dakika pişirin.

Pişen mekikleri oda sıcaklığında beklettikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

VİŞNELİ MEKİK MALZEMELERİ

125 gram tereyağı

4 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

Yarım su bardağı toz badem

1 paket vanilin

1 kase dondurulmuş vişne