Vişne Madencilik Üretim için gong çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. 'VSNMD' kodu ile borsaya açılan firma, 898 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 24 milyon lot dağıttı ve kişi başı 63 lot verdi. İşte, Vişne Madencilik Üretim halka arz detayları...