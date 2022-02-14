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Trabzonspor'da Edin Visca fırtınası esiyor! Uzun yıllar Türkiye'de Başakşehir formasıyla sembol bir isim haline gelen Visca, devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki oyuncu, ilk 3 maçı boş geçerken sonraki 3 maçta adeta takımını sırtladı.

Galatasaray deplasmanında skor 1-1 iken maçın son anlarında golünü atan Visca, Nef Stadı'nda kazanılan galibiyetin mimarı oldu. Bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı ağırlayan bordo-mavililer, sahadan 1-0 galip ayrılırken golün sahibi yine Boşnak oyuncu oldu.

Son olarak dün akşam Trabzonspor, zirvenin takipçisi Konyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, rakibini Visca'nın 2 golüyle 2-1 mağlup etti.

Visca, son 3 haftada attığı 4 golle 9 puanın gelmesinde büyük rol oynadı. Yıldız futbolcu, yeni takımına şampiyonluk yolunda büyük güç kattı.

4 milyon 300 bin euro + KDV karşılığında bonservisi alınan Edin Visca, bu sezon 750 bin euro, önümüzdeki 3 sezon ise sezon başına 1.5 milyon euro maaş alacak.