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        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!

        Yeni yapılan araştırma, virüslerin daha çok hayvanlardan insanlara değil de insanlardan hayvanlara bulaştığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:06
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        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
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        University College London (UCL) bünyesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, virüslerin türler arasındaki sıçramasını incelemek için küresel bir veri tabanı kullandı.

        Yaklaşık 12 milyon sekansın olduğu veri tabanından faydalanılan araştırmaya göre, virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği ortaya çıktı.

        Fotoğraf: AA

        "DAHA FAZLA VİRÜS YAYIYORUZ"

        Araştırma ekibinde yer alan hesaplamalı biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz." ifadesini kullandı.

        Tan, buna örnek olarak ise Kovid-19'un, insanlara bulaşmasının ardından çok daha hızlı yayılmasını gösterdi.

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        Bu bulguya ulaşılmasının nedenini, insan nüfusunun fazla ve dünyanın her yerine yayılmış olmasıyla ilişkilendiren Tan, ekip olarak bu sonucu beklemediklerini ancak "geçmişe bakıldığında mantıklı" olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf: AA

        Tan, virüslerin insanlardan hayvanlara yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok tür için tehdit oluşturduğunu da vurguladı.

        Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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