Virüse karşı dünyada bir ilk

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Şişecam, küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren V-Block Teknolojisi için Sağlık Bakanlığı onay süreçlerini 15 Aralık 2020 tarihinde tamamladı.

Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Türkiye’deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda koronavirüs dâhil birçok farklı virüs ve bakteriye karşı etkili olduğunun onayını alan yüzde 100 yerli V-Block Teknolojisi öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanacak.

V-Block Teknolojisi ile dünyanın ilk antimikrobiyal cam ev eşyası ürünlerinin seri üretimine 2021 yılbaşında başlayacak olan Şişecam, ilk aşamada, toplam cam ev eşyası üretim kapasitesinin yüzde 10’unu V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin üretimine ayırmayı planlıyor.

V-Block Teknolojisi uygulanmış cam ev eşyası ürünleri başlangıçta Türkiye pazarında, perakende satış noktalarına ek olarak ikram ve B2B satış kanalları üzerinden satışa sunulacak. Şişecam, bu teknoloji sayesinde küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şişecam olarak, Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile küresel salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik çok önemli bir buluşu hayata geçirdik. Salgın sürecinde üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getirirken, ürün, hizmet ve uygulamalarımız ile büyük bir ekosistemi destekliyoruz. Hammaddeden nihai ürüne giden tüm süreçlerimizi ‘Care for Next’ olarak adlandırdığımız sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da benimseyen bir şirket olarak, geliştirdiğimiz Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ni sürdürülebilir bir geleceğe sağlayacağı katkı açısından da önemsiyoruz. Salgına karşı ülkemiz ve dünyada sağlık alanında sürdürülen mücadelede sorumluluğumuzu yerine getirmenin ve V-Block teknolojisi ile insan sağlığının korunmasına katkı sağlayan bir ilke imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz” diye konuştu.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ne sahip olacak cam ev eşyası ürünlerinin öncelikle Türkiye pazarında satışa sunulacağını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Küresel salgın döneminde çok önemli bir ihtiyaca cevap veren V-Block Teknolojisi uygulanmış ürünlerin, başta Bulgaristan olmak üzere cam ev eşyası iş kolumuzun yurtdışı tesislerinde üretilmeleri ve farklı coğrafyalarda satışa sunulmaları imkanını da değerlendiriyoruz. Ayrıca, bu teknolojinin diğer cam üretimi odaklı işkollarımıza da uygulanması ve yasal izin süreçlerinin yürütülmesinin ardından pazara sunulmasına yönelik planlarımız da var. Küresel salgın sonrasında kurulacak olan yeni dünya düzeninde pazardaki yeni talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hareket ederek, yenilikçi teknoloji ve çözümlerimizi müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile kaplanmış cam ürünlerin Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli bakterilerinde yüzde 99,5, Covid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde yüzde 94,1, Human Coronavirus 229E ve Bovine Coronavirus üzerinde yüzde 90, Poliovirus Tip 1 üzerinde yüzde 99, Adenovirus Tip 5 ve Murine Norovirus üzerinde de yüzde 99,5 etkin olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen Türkiye’deki laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda onaylandı.