Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Viranşehir, bulunduğu bölgenin en önemli zenginliklerine ev sahipliği yapar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kadim şehirlerden biri olan bu ilin tarih süresince Asur, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisinde kaldığı bilinir. Peki Viranşehir hangi şehirde yer alıyor?

Sahip olduğu önemli konum ile elverişli toparakları vardır. Tam da bu nedenle eskiden olduğu gibi günümüzde de tarım faaliyetleri gelişmiştir. Tarımın yanı sıra ticaret faaliyetleri ile de bulunduğu şehrin Şanlıurfa’nın gelişmiş ilçelerinden biri olarak öne çıkar.

VİRANŞEHİR NEREDE?

Viranşehir nerede? Söz konusu ilçe, ülkenin güneydoğu bölümünde konumlanır. Bölgenin orta kesimlerinde Şanlıurfa şehri il sınırlarında konumlanmıştır. Sahip olduğu geniş tarım arazileriyle öne çıkmıştır. Viranşehiri Mezopotamya Ovası kuzeyinde yer alır.

VİRANŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE?

Viranşehir hangi şehirde yer alan bir ilçe? Viranşehir, şehir merkezine yaklaşık olarak 93 km uzaklıktadır. İlin doğu kısmındadır ve söz konusu il için büyük bir önemi vardır.

VİRANŞEHİR HANGİ İLDE? Viranşehir hangi ilde? Şanlıurfa şehrine bağlıdır. Bu şehrin Ceylanpınar, Suruç, Siverek, Harran gibi önemli ilçeleriyle birlikte anılır. Viranşehir, Şanlıurfa’da ekonomik anlamda önemli bir ilçe olduğundan önde gelmiştir. VİRANŞEHİR HANGİ BÖLGEDE? Viranşehir hangi bölgede? Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Viranşehir, sıcak ve kurak iklimiyle gözleri üzerinde toplar. Burada yazlar son derece sıcaktır. Kış dönemi ise ılıman özelliklerdir. VİRANŞEHİR KONUMU NEDİR? Viranşehir konumu nedir? Mardin sınırına yakın konumuyla öne çıkan Viranşehir, bulunduğu il olan Şanlıurfa’nın doğusundadır. İlgili ilçenin konum bilgileri şöyledir; Kuzeyinde: Siverek,

Güneyinde: Ceylanpınar,

Batısında: Harran ve Şanlıurfa merkez,

Doğusunda: Mardin ili yer alır. VİRANŞEHİR HAKKINDA BİLGİLER Viranşehir, tarih boyunca “Tela” ve “Constantina” adlarıyla anılmıştır.

Burası, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeridir.

Osmanlı döneminde ise bölgenin ticaret ve tarım merkezi hâline gelmiştir.

İlçede antik döneme ait kalıntılar, höyükler ve tarihi yapılar yer alır.

Özellikle “Constantina Harabeleri” ve çevresindeki kalıntılar, buraya gelen turistlerin merakını cezbeder.

Viranşehir, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan verimli Mezopotamya Ovası’nda yer alır.

Viranşehir, tarih boyunca önemli bir tarım merkezi olarak anılmıştır.

Pamuk, buğday, mercimek ve arpa üretimi ilçenin temel geçim kaynaklarını oluşturur.

Hayvancılık da tarımdan sonra ekonomide önemli bir yer tutmuştur.

Viranşehir’de Kürt, Arap ve Türk toplulukları bir arada yaşar.

İlçe, sıcak ve kurak yazlara, ılıman kışlara sahip karasal iklimin özelliklerini taşır.

Burada yaz aylarında sıcaklığın 40°C’nin üzerine çıktığı görülebilir.

Viranşehir’e karayolu ile ulaşım oldukça kolaydır.,

Şanlıurfa ve Mardin şehir merkezlerinden düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunur.

Son yıllarda ilçe merkezinde eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İlçede eski Viranşehir kalıntılarının yanı sıra Hacı Hıdır Camii ve Viranşehir Ulu Camii de turistlerin uğrak noktası olmuştur. VİRANŞEHİR GEZİLECEK YERLER Ortagonal Roma Tapınağı

Çemdin Kalesi

Şemun Manastırı

Eyyüp Peygamber Türbesi

Hz. Elyasa Türbesi

Yücelen Mağaraları

Tektek Dağları Milli Parkı

Habur Suyu

Viranşehir Tarihi Çarşısı

Harran Harabeleri

Bazda Mağaraları

Şeyhan Köyü

Zeynel Abidin Camii

Viranşehir Kalesi

Nargilem Bedesteni

Ulucami

