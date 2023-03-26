Bebeklere özel dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise 50 lira olurken, alışveriş merkezinin çalışanları aylık 400 lira abonelik ücreti vererek VİP tuvaleti kullanabiliyor.

"BÖYLE BİR HİZMETİN BEDELİ OLUYOR"

"Evdekinden daha temiz tuvalet" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan İşletmeci Sacettin Gür, "Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Bizim güzel yüzümüz için bazı insanlar devamlı geliyor, bu atmosfer ve ambiyansı sürdürebilmek için çok uğraşıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz, bu bakımdan mutluyuz. Bu sektörde hizmet vermeye devam edeceğiz. Özellikle temiz ve hijyenik tuvalet isteyen müşteriler bizi tercih ediyorlar. Bu AVM'de çalışanlardan bile hatırı sayılır müşterilerimiz var. Aylık abone olarak, gelip bizim tuvaletimizi kullanıyorlar. Neden? Çünkü bizim tuvaletlerimizde şöyle bir özellik var; her kullanımdan sonra bir kişi tarafından özel ürünlerle temizleniyor. Peçetelerimiz yine aynı şekilde birinci sınıf ve kaliteli. Tuvalet kağıtlarımız keza öyle. Kullanılan sabunlar 250 senelik markanın ürünleri, musluklarımız özel dizayn edilmiş ve su tasarruflu musluklar. Kabinlerimiz ses izolasyonlu, tavanımızda özel taş yünlü sistem var, bu şekilde ses asla olmuyor. Kadınların kullanacağı özel makyaj alanları var. Klozetler yine özel, pisuar ısı ile çalışıyor, herhangi bir yere dokunmanıza gerek yok. Yani burası temassız sistemle çalışıyor, girdiğinizde temiz bir yere giriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir hizmetin bedeli oluyor. Kullanılan üründen fayansa, bir gider oluyor" şeklinde konuştu.