VIP araçla yasak deliniyor tartışması

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamaları ile ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İstanbul’dan gelenlerden duyduk; madem VIP araç kiralama şirketleri kendileri ile seyahat edilmesi halinde seyahat yasağını delip izin belgesi almanın yolunu bulmuşlar. VIP araç kiralama şirketlerine gideceği yerin adresi, TC kimlik numarası ve bilgilerini gönderiyorlarmış. Şirket de seyahat serbestisi için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul’dan kapılarının önünden müşteriyi alıp, Bodrum’a kadar getiriyormuş. Çoğu bu yolla gelmiş. Bazıları da izin verme yetkisine haiz tanıdık bildik makam sahiplerinden edinmiş…” ifadelerini kullandı.
Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçe giriş ve çıkışlarında araçların kontrol edildiği belirtilerek "İlçemize yasal olmayan yollarla gelinmesi söz konusu değildir. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bodrum Belediye Başkanı'nın munferit bir tespiti varsa bu ve benzeri durumları öncelikle Kaymakamlığımıza bildirmesi gerekirdi. İlçemize yazıda ifade edildiği gibi organize şekilde yasal olmayan bir geliş söz konusu değildir. Yasal izinlerini alarak gelenler ise ilimizdeki birçok noktada kontrolden geçmektedir" denildi.
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