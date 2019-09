VIP açılışta protesto

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan ve çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010 yılında açılan Arter, vakfın 50. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2019 yılında, Dolapdere’deki yeni binasına taşındı.

13 Eylül Cuma günü sanat severlere kapılarını açmaya hazırlanan Arter’in, dün akşamı Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin ev sahipliğinde protokol açılışı yapıldı. VIP açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Bakanlık yetkilileri ve sanat–iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç açılışta yaptığı konuşmada “Toplum olarak daha iyi bir gelecek istiyorsak, yaratıcılığa, yeni fikirlere ve cesur adımlara şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Her birimiz yaşamımızın her anında kendimizi ve çevremizi anlama, anlamlandırma ve bu anlamları paylaşma arayışı içerisindeyiz. İşte bu noktada yaratıcılık ve sanat üretimi devreye giriyor. Bireysel varoluşumuzu mânen güvenli, tahammül edilebilir ve tatmin edici kılmak için yaratıcılık ve sanat en temel ihtiyaçlarımızdan ikisi. Sanat aynı zamanda farklı görüşlerin çok seslilik içerisinde ifade bulabilmesinin de en önemli mecrası" dedi.

Arter’in yeni binasıyla birlikte tüm halkımızın, özellikle de gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatla özgürce karşılaşabileceği bir ortamı mümkün kılmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Koç şöyle devam etti: "Ne mutlu ki, çağdaş müzecilik anlayışıyla inşa edilen ve sergilerin yanı sıra konserler, canlı performanslar, tiyatro, dans, film gösterimleri gibi sanatın pek çok disiplinini de içererek ziyaretçilerine ‘bir müzeden çok daha fazlası’nı sunan bu yapıyı hayata geçirebildik. Çocuklarımızı yaratıcı düşüncenin, sorgulama becerisinin dinamikleriyle donatmalı; yetişkinlerin de sanata erişim ve katılım hakkını yaygınlaştırmalıyız.”

İş, sanat, medya dünyasından birçok tanınmış ismin katıldığı açılış davetine bir grup davetlinin Gezi davasının bir numaralı sanığı, finansörü ve organizatörü olarak yargılanan ve 23 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala lehine yaptığı protesto damga vurdu. Açılış daveti sürerken birden bire çantalarından üzerinde Kavala'nın fotoğrafı bulunan ve 'Osman Kavala(ya Özgürlük' yazan tişörtleri çıkarıp giyen davetliler bir süre sessizce durdu. Kavala'nın tutukluluğunu protesto eden davetliler daha sonra sessizce dağıldı.

Arter’in açılış programında toplam yedi sergi yer alıyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Saat Kaç? başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor.

Saat Kaç?

Küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı Kelimeler PekGereksiz başlıklı koleksiyon grup sergisi, jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiriyor. Ayşe Erkmen’in Arter’in açılış programında yer alan sergisi Beyazımtırak, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor

Kelimeler Pek Gereksiz

RosaBarba’nın GizliKonferans başlıklı yerleştirmesi sanatçının 2010–2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşuyor. İnci Furni’nin Bir An İçin Durdubaşlıklı kişisel sergisi, sanatçının bu sergi için ürettiği yeni işlerini bir araya getiriyor.

offroad, v.2

Céleste Boursier-Mougenot’nun offroad, v.2 başlıklı yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgârın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor.