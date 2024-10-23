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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Vinicius Junior: Sonsuza kadar Real Madrid'de kalmak istiyorum - Futbol Haberleri

        Vinicius Junior: Sonsuza kadar Real Madrid'de kalmak istiyorum

        Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 00:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:34
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        "Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum"
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        Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        2-0'dan 5-2'ye geri dönüş için konuşan Brezilyalı yıldız, "Soyunma odasında Ancelotti bize bir gol atarsak geri dönüş yapacağımızı söyledi." ifadelerini kullandı.

        Dortmund karşısında hat-trick yapan Vinicius, "Geldiğimden beri bana her şeyi veren Real Madrid için çok daha fazlasını yapmak istiyorum. Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum" dedi.

        Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi, bizim turnuvamız. Yeniden kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        Real Madrid taraftarlarının kendisi için Ballon d'Or tezahüratı yapmasını değerlendiren Vinicius Junior, "Taraftarların bu şekilde tezahüratları beni çok mutlu ediyor, onlara minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

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