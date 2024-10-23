Vinicius Junior: Sonsuza kadar Real Madrid'de kalmak istiyorum

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

2-0'dan 5-2'ye geri dönüş için konuşan Brezilyalı yıldız, "Soyunma odasında Ancelotti bize bir gol atarsak geri dönüş yapacağımızı söyledi." ifadelerini kullandı.

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Dortmund karşısında hat-trick yapan Vinicius, "Geldiğimden beri bana her şeyi veren Real Madrid için çok daha fazlasını yapmak istiyorum. Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi, bizim turnuvamız. Yeniden kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Real Madrid taraftarlarının kendisi için Ballon d'Or tezahüratı yapmasını değerlendiren Vinicius Junior, "Taraftarların bu şekilde tezahüratları beni çok mutlu ediyor, onlara minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.