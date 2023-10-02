Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldı
Adana'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir binaya vinçle çıkan 2 işçinin bulunduğu sepet kırıldı. Emniyet kemeri sayesinde kurtulan işçiler bir süre hava asılı kaldı. Panik anlar ise kameraya yansıdı
- 1
Adana'da apartmana vinçle çıkan 2 işçi sepetin kırılmasıyla, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.
- 2
DHA'nın haberine göre çevredekilerin müdahale ettiği işçiler, bir evin balkonundan içeri alınarak kurtarıldı.
- 3
Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi.
-
- 4
Vinçle üst kattaki daireye çıkmaya çalışan 2 işçinin bulunduğu sepet kırılarak yan yattı. Emniyet kemeri sayesinde işçiler düşmeden havada asılı kaldı.
- 5
İşçiler, binanın 3'üncü katındaki bir daireden içeri alınarak kurtarıldı.
- 6
Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin vinç sepetiyle neden daire çıktıklarına dair bir bilgi alınamadı.