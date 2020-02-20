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Türkiye, Almanya ve İngiltere'de mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi/depolama ve endüstri 4.0 alanlarında erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapan girişim sermayesi Vinci, İngiltere merkezli Herotech8 şirketine tohum yatırımı yaptığını duyurdu.

Yazılım ve donanım teknolojileri ile birlikte standart droneları otonom hale getiren Herotech8'in, endüstriyel alanlarda, kritik altyapı tesislerinde, enerji santrallerinde, limanlarda ve madenlerde güvenlik görevlilerine tamamlayıcı hizmet sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Yatırım hakkında konuşan Herotech8 CEO’su Edward Anastassacos, "Dronelar, güvenlik hizmetlerinin ve kamu güvenliği kuruluşlarının operasyonlarını nasıl yürütebileceği konusunda devrim yapma potansiyeline sahip. Ancak dağıtım ve maliyet zorlukları, bu hayati hizmetlerin yaygın olarak benimsenmesini kısıtlıyor. İnşa etmekte olduğumuz altyapının, bu pazarların vizyonu olan geleceğin erişilebilir ve pilotsuz operasyonları için anahtar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton da yatırımla ilgili olarak, "Bu yatırımla Vinci’nin hedef pazarlarının tümünde bir yatırımımız oldu ve 2019 için hedeflediğimiz dört yatırıma ulaştık. Daha önceki yatırımlarımızda olduğu gibi bizim için en önemli etmenlerden olan tecrübeli ve yetkin takım, müşteriye değer sağlayacak ürün odağı ve sağlam teknolojik inovasyonlar Vinci’nin bu kararı almasında büyük pay sahibi oldu" diye konuştu.