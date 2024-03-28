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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella ideal 11'ini arıyor! A Milli Takım'da gözler İtalya ve Polonya maçlarında - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella ideal 11'ini arıyor! A Milli Takım'da gözler İtalya ve Polonya maçlarında

        A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarında sergilediği performans, EURO 2024'e üç aydan kısa bir süre kala futbolseverleri endişelendirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ideal 11'ini henüz belirleyememesi, kale ve forvet hattındaki tercihler tartışılırken, 1-0 ve 6-1'lik mağlubiyetler sonrası dikkat çeken sorunları masaya yatırdık.

        Giriş: 28.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:58
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        İdeal 11'ini arıyor!
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        Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 eleme grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek Almanya biletini alan A Milli Takım'da dev turnuvanın hazırlıkları tatsız başladı.

        Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi oynadığı ilk 2 hazırlık sınavında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 yenilirken, sergilenen performans, futbolseverleri endişelendirdi. Son iki maçtaki oyun ve sahaya çıkan iki farklı kadronun da başarısız olması, Milli Takım'daki bir dizi sorunu da gözler önüne serdi. A Milliler'de EURO 2024 öncesi göze çarpan belirsizlikler ve sorunlar şunlar:

        İDEAL 11 SORUNU

        Teknik direktörü Vincenzo Montella, elinde geniş bir oyuncu havuzu olması nedeniyle ideal 11'ini belirlemekte zorlanıyor. Macaristan ve Avusturya karşısında ilk 11'de 20 farklı oyuncu kullanan İtalyan teknik adam, kafasındaki kadroyu henüz netleştirebilmiş değil... Her maça ayrı oyun planıyla çıkılsa da birçok futbolcunun birlikte oynama alışkanlığı kazanmaması, kolektif oyun anlayışının yerleşememesine neden oluyor.

        KALEDE VE FORVETTE KIRMIZI ALARM

        İki hazırlık maçında kale ve forvet bölgelerindeki oyuncuların formsuz ve yetersiz oluşu da dikkat çekti. Formsuz bir sezon geçiren Uğurcan Çakır, inişli-çıkışlı performans sergileyen Mert Günok ve Manchester United'da kulübeye hapsolan Altay Bayındır, soru işaretleri yaratıyor.

        Milli Takım'da en büyük sorunlardan biri de forvet hattında yaşanıyor. EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Galler karşısında 4-6-0 sistemiyle forvetsiz oynayan Montella, bu maçlarda başarılı olurken, Macaristan ve Avusturya maçlarında ise sırasıyla Enes Ünal ve Kenan Yıldız'ı tek forvet olarak sahaya sürdü. İki maçta sadece 1 gol atabilen (o da penaltıdan) ay-yıldızlıların formda ve bitirici bir golcüye ihtiyaç duyduğu bir gerçek... Bu anlamda Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da henüz şans bulamaması da Montella'ya yönelik eleştirileri artırıyor.

        İTALYA VE POLONYA MAÇLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

        A Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi 4 Haziran'da İtalya ve 10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı son hazırlık maçları, belki de sorunlarımızı çözmek adına son fırsat olacak. Montella'nın bu iki maçta geniş oyuncu havuzu içinden mutlaka 17-18 kişilik iskelet kadrosunu artık netleştirmesi gerekiyor. Arda Güler, Can Uzun, ve Kenan Yıldız gibi genç yeteneklerin de Milli Takım'daki rollerinin kesin olarak belirlenmesi şart...

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