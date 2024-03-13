Villarreal-Olympique Marsilya maçı öncesi okullar tatil edildi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Perşembe (yarın) günü oynanacak Villarreal-Olympique Marsilya maçı dolayısıyla, güvenlik gerekçesiyle yarın öğleden sonra okulların tatil edildiği açıklandı.

İspanya polisi tarafında "yüksek riskli" olarak açıklanan Villarreal-Olymique Marsilya maçı öncesinde bazı önlemler alındı.

Villarreal Belediye Başkanı Jose Benlloch, TSİ 20.45 başlayacak maç için yaklaşık 1200 kadar Marsilyalı taraftarın kente gelmesinin beklendiğini açıklayarak, ana okul ve okulların öğleden sonra tatil edileceğini bildirdi.

Maç öncesi ve sonrası için kentteki güvenlik görevlisi sayısının da artırıldığı duyuruldu.

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Villarreal, Marsilya'da oynanan ilk maçı 4-0 kaybetmişti.

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