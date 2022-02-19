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Victoria's Secret’ın ilk Down Sendromlu modeli

Victoria's Secret’ın ilk Down sendromlu modeli

Güzellik kalıplarının dışına çıkmayı reddettiği için eleştiri alan Victoria's Secret, bu imajı imajını değiştirmek için harekete geçti. Dünyaca ünlü iç giyim firması, kampanyasında ilk defa Down sendromlu bir modele yer verdi. Down sendromlu model Sofia Jirau, iç çamaşırı markası için poz verdi

19.02.2022 - 09:07 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Modellerinde çeşitliliğe yer vermemesi nedeniyle uzun süredir tepki toplayan dünyanın önde gelen iç giyim markalarından Victoria's Secret bu imajını değiştirmek için harekete geçti.

     

  • Büyük beden modellerle çalışmaya başlayan, trans birey Valentina Sampaio ile anlaşma yapan firma, yeni kampanyasında ilk defa Down sendromlu bir modele yer verdi.

     

  • Firmanın Instagram hesabından yapılan resmi duyuru ile 25 yaşındaki Sofia Jirau, Victoria's Secret kampanyasında yer alan ilk Down sendromlu model oldu. Jirau, markanın Sevgililer Günü'nde yayınlanan yeni Love Cloud koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

  • Jirau'nun yanı sıra 17 ismin yer aldığı kampanyada Hailey Bieber, Taylor Hill gibi ünlülerin yanı sıra hamile bir aksesuar tasarımcısı Sylvia Buckler, Victoria's Secret'ın ilk trans modeli Valentino Sampaio da yer aldı. Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vererek 'hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü' söyledi.

  • Jirau, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Hayal ettim, çalıştım ve bugün bir rüya gerçek oldu. Sonunda sana büyük sırrımı söyleyebilirim… 

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