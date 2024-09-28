Victor Osimhen golü attı, formayı açtı: Sonunda!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelenin 20. ve 28. dakikalarında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sahneye çıkarken, 'Finally' (Sonunda) yazan forma açtı.
Giriş: 28.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:13
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılılar adına 20. ve 28. dakikalarda sahneye çıkarken; ilk gollerine imza attı.
İlk golünün ardından 24 yaşındaki yıldız, 'Finally' (Sonunda) yazan forma açarak gol sevincini paylaştı.
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