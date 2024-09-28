Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yla kozlarını paylaşıyor.

STAT: RAMS Park

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Kerem, Yunus Akgün, Sallai, Icardi, Osimhen.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, da Costa.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

KAZANMASI HALİNDE REKOR KIRACAK

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

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LİGDEKİ 6 MAÇTA 20 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er Gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.