Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Chelsea'den eski öğrencisi Victor Moses'ın kadroya katılmasını isterken İtalyan ekibi de oyuncu ve Chelsea ile görüşmelere başlamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe'ye devre arasında 1,5 sezonluğuna kiralanan Victor Moses da Fenerbahçe'den ayrılmak istemesine rağmen sarı-lacivertliler açısından bu transferde henüz netleşen bir durum yok.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre hem UEFA hem de TFF'nin kuralları gereği maddi bir çıkmazda olan Fenerbahçe, Victor Moses'ı kolay bırakmak istemiyor. TFF'nin takım harcama limitlerinde vereceği karar henüz tam olarak netleşmemişken transfer için önü kapanan Fenerbahçe, yapacağı hamlelerle sadece maaş yükünü azaltmak değil, aynı zamanda bir gelir kapısı da oluşturmanın peşinde. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Moses için bir sözleşme fesih bedeli talep ediyor.

Chelsea Menajeri Frank Lampard'ın yaptığı oyuncunun başka bir takıma gideceğini açıklamasına rağmen Inter'in kiralık sözleşmesinin fesih talebi Fenerbahçe tarafından kabul edilmiş değil. Sarı-lacivertliler, fesih için bir maddi kazanç elde etmeden Moses'ın ayrılığına onay vermeyi düşünmüyor. Transferde eli kolu bağlı olan Fenerbahçe, TFF'den beklediği karar çıkmaması durumunu da göz önünde bulundurarak her ihtimali hesaplıyor. Şampiyonluk için eldeki her oyuncuya ihtiyacı olan sarı-lacivertliler, transfer yapamamaları durumunda Moses'ın ayrılmasına da karşı çıkabilir.