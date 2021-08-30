Dehşete düşüren ikinci at vakası!

İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde tır dorsesinde ölüme terk edilen ikinci at vakası daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk ettiği atlarla ilgili yaşanan olayın ardından ikincisi yaşandı.

OLAYI HAYVAN SEVERLER FARK ETTİ

İHA'da yer alan habere göre Ankara ve Kars’tan Sarp Sınır Kapısı kullanmak üzere bir tıra yüklenen 33 at Hopa’ya geldiği sırada hayvan severler tarafından fark edildi.

33 ATTAN 2'Sİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Atların bitkin ve ölmek üzere olduğunu gören hayvan severler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası 33 attan ikisinin öldüğünü fark etti.

49 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sağlık belgeleri ve çipleri bulunan atların, tırın dorsesinde 20’den fazla at taşıdığı için hayvan refahından 49 bin TL para cezası kesildi.

ATLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Atlar yine Hopa tır parkında indirilerek bakım ve tedavilerine başlandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.