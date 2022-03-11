VHV Group tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satın alma ile grubun Türkiye elementer sigortacılık pazarına giriş yaptığı ve hizmetlerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, grubun Türkiye’deki yerleşik şirketi VHV Reasürans’a paralel olarak endüstriyel riskler, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik inşaat ve kurumsal sigortacılık alanlarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketi ile mevcut faaliyetlerini büyüteceğinin altı çizildi.
İki şirket tarafından da mali detayları açıklanmayan satın alma işleminin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenleyici kurumlardan alınacak izinlere tabî olduğu ifade edilirken, satın alma süreçlerinin yılın ilk yarısı içinde tamamlanmasının beklendiğine dikkat çekildi.
İNŞAAT VE SORUMLULUKTA UZMAN
Almanya’nın en köklü sigortacılık gruplarından Hannover merkezli VHV Group’un iştiraki olan VHV Reasürans, 2015 yılı itibarıyla Türkiye’de yerleşik ikinci reasürans şirketi olarak faaliyetlerine başladı. Türk sigorta sektörünün önde gelen reasürörleri arasında yer alan VHV Reasürans, farklı ülkelerden risk kabülü yapan bölgesel bir reasürans şirketi olma yolunda ilerliyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance Company’nin iştiraki Dubai Sigorta, inşaat ve sorumluluk sigortalarında uzmanlaştı. 2021 yılında 397 milyon TL brüt gelir açıklayan şirket, 70’den fazla çalışanın yanı sıra geniş ve seçkin acente ağıyla hizmet veriyor.
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