VGM burs sonuçları sorgulama 2025: VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme işlemleri başladı. Başvuruda bulunan binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl olduğu gibi bu yıl da maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere eğitim yardımı veriyor. Bu doğrultuda 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 VGM ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı…
2025-2026 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları, 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Ancak başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) sitesinde ‘’Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadelerine yer verildi.
Geçmiş yıllara bakıldığında VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Bu nedenle öğrencilerin bu siteyi takip etmeleri önem arz ediyor.
2025-2026 VGM BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?
Öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılmaktadır.
Eğitim yardımı, öğrencilerin okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmekte olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.
2025-2026 VGM BURS ÜCRETLERİ ARTACAK MI?
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak ödeniyordu.
2025-2026 eğitim döneminde VGM ortaöğrenim burs ücretinin artması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
