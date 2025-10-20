Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl olduğu gibi bu yıl da maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere eğitim yardımı veriyor. Bu doğrultuda 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 VGM ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı…