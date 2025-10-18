Habertürk
        VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak? 2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgula

        VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ortaöğrenim bursu başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrilirken, yükseköğrenim burs başvurularının takvimi de netlik kazandı. Öğrenciler, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlara VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 00:29 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:29
        1

          VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin eğitimlerine destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs programında süreç devam ediyor. Ortaöğrenim başvurularının ardından yükseköğrenim burs tarihleri de açıklandı. Detaylar haberimizde..

        2

          VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          VGM Ortaöğrenim bursu başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçlarına ilişkin ise henüz resmi bir tarih duyurusu yapılmadı. Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

        3

          VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

          VGM Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları 21 Ekim 2025'te başlayacak. Adaylar 31 Ekim 2025 tarihine kadar başvuru yapabiliyor.

          VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

          2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

