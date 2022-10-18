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VGM burs başvurusu ne zaman? 2022 - 2023 VGM burs başvuru şartları nelerdir, kimler alabilir?

VGM burs başvurusu ne zaman? 2022 - 2023 VGM burs başvuru şartları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde düşmüyor. Bilindiği gibi VGM eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. VGM bursuna başvuru yapmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. İşte 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri...

18.10.2022 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri, VGM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında netlik kazandı. Ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci bursları bu sene ne kadar olduğu merak konusu olurken, burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2022 - 2023 VGM burs başvuru şartları nelerdir, ne kadar? İşte ayrıntılar...

  • VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    VGM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla netlik kazanan burs başvuru tarihleri, Bu yıl için;

    Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

    Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

    Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

    tarihlerinde alınacak.

     

  • 2022-2023 VGM BURSU NE KADAR? 

    2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı ise henüz belli olmadı. Gelişmeler www.vgm.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

     

  • VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

    a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

     

  • e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

    f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

    g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

    Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

    Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

     

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