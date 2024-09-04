VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu sene için ödenecek miktar henüz açıklanmadı.