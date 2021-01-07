Vestel’e yeni marka yüzü

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Vestel’in yeni iletişim stratejisinin detayları açıklandı. Buna göre markanın yeni yüzü Beyazıt Öztürk oldu. Yeni iletişim stratejilerini “Vestel’le Olur, Neden olmasın?” olarak belirlediklerini kaydeden Vestel CEO’su Turan Erdoğan, stratejinin temelinde Vestel’in sahip olduğu üretim, Ar-Ge ve tasarım gücünün olduğunu belirtti.

Erdoğan, "En son teknolojilerle donatılmış üretim tesisimiz, durmadan geliştiren Ar-Ge ve inovasyon ekiplerimiz, yenilikçi tasarımlarımız ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla her zaman en yeni ve en iyi teknolojiyi tüketiciyle ilk buluşturan marka olma hedefimiz var. Her adımımızla kendimizi aşıp, başarı çıtamızı yükselterek, tüketicimizin taleplerini en iyi, en hızlı ve en güvenli şekilde karşılamaya odaklanıyoruz. Günümüzde tüketicilerin, özellikle Z Kuşağının, markaların onların hayatlarını daha iyi hale getirmeleri beklentisi var. Biz de onların en iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Ekibimizle kurduğumuz her tasarım hayaline ‘Neden olmasın?’ diye başlıyoruz ve büyük bir çoğunlukla hayallerimizi gerçekleştirip ‘Vestel’le olur’ diyebileceğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Gelecek dönemde de tüketicimizin hayallerini gerçekleştirecek yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘Neden olmasın?’ yolculuklarında Beyazıt Öztürk ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Turan Erdoğan, “Beyazıt Öztürk bizden, samimi, güvenilir, ailemizden biri. Yenilikçi hizmetlerimiz, inovatif ürünlerimiz ve insanların hayatına dokunarak yaratmayı arzuladığımız faydayı en iyi onun anlatabileceğini düşündük. Bu yeni yol arkadaşlığının tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.