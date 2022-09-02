Vestel ABD’li holding ile el sıkıştı

Vestel ve ABD’li Xperi’den Avrupa’nın TV’si için iş birliği

HABERTURK.COM

Yerli teknoloji şirketi Vestel, IFA Berlin’de ABD merkezli Xperi Holding ile iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Xperi iştiraklerinden TİVo, Vestel’in ürettiği televizyonlarıyla kullanıcıya sunulacak. Kullanıcıya kullanım kolaylığı ve birbirinden farklı binlerce içeriğe erişim imkanı sunan platformun yer aldığı akıllı TV’ler, 2023 yılında Avrupa’da satışa sunulmasının hemen ardından Türkiye’ye gelecek.

Türkiye’den dünyanın 158 ülkesine ihracat yapan Vestel, 30’uncu kez katıldığı IFA Berlin kapsamında uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Vestel CEO’su Turan Erdoğan ve Xperi Holding CEO’su Jon Kirchner’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde duyurulan yeni iş birliğiyle iki şirket teknoloji ve içerik alanlarında güçlerini birleştirdi.

Anlaşmaya göre ABD merkezli Xperi Holding çatısı altında faaliyet gösteren TİVo, Vestel’in Avrupa’da satışa sunduğu akıllı televizyonlara entegre edilecek. İzleyicilere televizyon deneyiminde ilgi alanlarına göre içerik ve canlı etkileşim imkanı sunan yeni nesil içerik platformu TİVo, Vestel’in Avrupa’daki TV satış gücüne katkı sağlayacak.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda uluslararası iş birliklerimize devam ediyoruz. Ülkemizde TV pazarının lideri, Avrupa’da ise pazarın ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Bu konumumuzu korumak ve yükseltmek için özellikle tüketicinin beklentilerine yanıt verecek teknolojileri üretmenin yanı sıra, içerik alanına da yoğunlaşıyoruz. TİVo iş birliğiyle özellikle Avrupalı tüketicinin beklentilerini karşılayacağımıza, bağımsız medya platformu barındıran yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

Xperi Holding CEO’su Jon Kirchner de şunları söyledi:

“TİVo olarak dünya çapında 40 milyon hanede varız. Özellikle Akıllı TV’ler için tasarladığımız işletim sistemi ve medya platformumuz TİVo ile önde gelen teknoloji üreticilerinden ve Avrupa’nın ilk 3 TV üreticisinden biri olan Vestel ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

YENİ ÜRÜNLERİNİ BERLİN’DE SAHNEYE ÇIKARDI

Öte yandan Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA’da 30’uncu kez yerini alan Vestel, 3 bin metrekarelik standında sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünlerini tanıttı.

Toplumsal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “30’uncu kez katılımcısı olduğumuz IFA’da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazemizi tüm dünyaya tanıtıyoruz” diye konuştu.

YERLİ BATARYA İLE ÇALIŞAN DİK SÜPÜRGE

Elektrikli araçlara şarj çözümü sunan Vestel, Iberdrola, E.ON, Eneco gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle yaptığı uluslararası iş birlikleriyle Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Vestel’in Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirip, ihraç ettiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EV Charger) yeni tasarım ve geliştirilen özellikleriyle IFA’da yerini aldı.

Şirket, IFA’da elektrikli bisiklet bataryaları, pille çalışan televizyon ve şarjlı dik süpürgelerinin yanı sıra gelecek yıl piyasaya çıkacak olan telekom ESS bataryasının maketini de sergiliyor. İlk defa yerli üretim batarya ile satılacak şarjlı dik tip süpürge olma özelliği taşıyan ve tek şarjla 80 dk’ya varan çalışma süresi olan Vestel S50’nin aynı zamanda ihraç edilmesi de planlanıyor.

GÜNCEL FATURASINI HESAPLAYAN KLİMA

Eenerji tüketimini yönetmenin ilk adımının bu tüketimin ölçülmesinden geçtiğine değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Akıllı Fatura (The Easy Bill) dijital hizmeti sayesinde, Vestel kablosuz haberleşme teknolojili klimaların enerji tüketimi takip edilebiliyor.

Bu sayede enerji kullanımı hedeflenen fatura miktarının yüzde 80’ine ulaştığında kullanıcıya uyarı bildirimi gidiyor. Fatura limiti aşıldığında ise akıllı klima otomatik olarak tasarruf moduna geçerek, enerji tüketimini azaltıyor.”

YUMURTALARI RAF ÖMRÜNE GÖRE GÖSTEREN BUZDOLABI

Fuarda tanıtılan Vestel’in gıda israfını önlemeye yönelik geliştirdiği yeni envarter takip teknolojisi Full Indoor buzdolabı ise kapağının içerisindeki ürünlerin takibini yapabiliyor. Full Indoor sisteminde bulunan EggMinder teknolojisi, buzdolabındaki yumurtaların raf ömrünü ve miktarını takip ederek, yumurtaların geriye kalan raf ömrüne göre yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk ile bilgilendiriyor.

Verilen bilgiye göre IntelliShelf teknolojisi ise buzdolabı kapağının içerisindeki raflarda yer alan ürünlerin ağırlığını, tazeliğini ve son kullanma tarihlerini takip ediyor. Kullanıcılar ürünlere dair bu bilgileri Vestel Evin Aklı ve VeeZy uygulamaları üzerinden veya raftaki LED göstergeler üzerinden takip edebiliyor.

ARTAN YEMEKLERİ VAKUMLUYOR

Vestel’in diğer gıda israfını önlemeye odaklanan VacuumJar ve VacuumBag ürünleri de vakum torbası özelliği, kullanıcılara artan yemekleri vakumlayarak taze ve sağlıklı tutma imkânını sunuyor. VacuumJar teknolojisi ise kavanoz gibi saklama kaplarında yer alan sıvı gıdaları vakumlayarak uzun süre taze olarak depolayabiliyor.