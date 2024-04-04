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        Haberler Ekonomi Otomobil Vestel Mobilite'nin gelecek üç yıldaki hedefi milyar dolarlık şirket olmak - Otomobil Haberleri

        Vestel Mobilite'nin gelecek üç yıldaki hedefi milyar dolarlık şirket olmak

        Vestel, son 10 yılda yatırım yaptığı mobilite ve enerji depolama alanlarındaki çalışmalarını, 'Vestel Mobilite' organizasyonu altında topluyor. Vestel CEO'su Ergün Güler, yıllık ortalama yüzde 30 büyüyeceği öngörülen elektrikli araç sektöründe; şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama sistemleri alanlarına odaklanacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:56
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        Vestel Mobilite'nin gelecek üç yıldaki hedefi milyar dolarlık şirket olmak
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        Türkiye ve Avrupa pazarında mobilite alanına yatırım yapan Vestel, bu alandaki çalışmalarını 'Vestel Mobilite' organizasyonu altında sürdürecek. Önümüzdeki 3 yılda piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen şirket, geleceğin büyüme alanları içerisinde ilk sıralarda yer alan mobilite alanına uzun yıllardır yatırım yapıyor.

        Basın toplantısında konuşan Vestel CEO'su Ergün Güler, dünya genelinde 2030 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam araç satışları içerisinde yüzde 45'lik paya ulaşacağını, buna paralel otomotiv elektroniğinde büyük fırsatlar oluşacağını ve elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacın artacağını belirtti.

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        Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileriyle araç dışı batarya kullanımına yönelik yüksek büyüme potansiyeli doğduğunu ve Vestel Mobilite’nin bu büyümeden payını almak için, AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklandığını kaydeden Güler, "Dünya jeopolitik olarak değişimden geçiyor, bu değişime paralel olarak teknolojik değişimler yaşanıyor. Biz de Vestel olarak bu değişimlerin paralelinde, yeni alanlara yatırım yapmaktan geri kalmıyoruz. Eksponansiyel büyüme beklediğimiz alanlardan mobilite ve enerji depolama çözümlerine uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Elektronik alanındaki deneyimlerimizle atılım yaptığımız bu sektörde 2017'den bu yana elektrikli araç şarj istasyonu üretiyor, 2018’den beri de ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve Avrupa'da bu alanda önemli bir pazar payına sahibiz" dedi.

        "ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI HIZLA BÜYÜYOR"

        Ergün Güler, yakın gelecekte elektrikli araç kullanımının hızla artacağını vurgulayarak, “2023 sonu itibariyle elektrikli araçların, satılan yeni araçlardaki oranı yüzde 12 seviyesinde. Yani yılda 90 milyon araç satıldığını varsayarsak bunun 10 milyon civarındaki bölümünü elektrikli araçlar oluşturuyor. 2030’da bu oranın yüzde 40-45 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Elektrikli araç sayısındaki büyük artış neticesinde elektrikli araç komponentleri pazarının da 2030 itibariyle yaklaşık 440 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Boston Consulting Group’un tahminlerine göre 2030’a kadar dünya genelindeki elektrikli araç stoğunun 225 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna paralel şekilde şarj soketi sayısının da 124 milyon adet seviyesine ulaşacağı öngörülüyor, bu da yaklaşık 42 milyar dolar seviyesinde bir pazar anlamına geliyor. Öte yandan elektrikli araç pazarındaki yıllık ortalama yüzde 30’luk büyümenin etkisiyle Almanya’nın Avrupa’da bu alandaki en büyük pazar konumunu koruyacağı, İngiltere’nin de kayda değer bir artış sergileyeceği düşünülüyor. Vestel olarak Türkiye’nin en büyük EVC üreticisi ve ihracatçısıyız. Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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        "DEĞİŞEN ARAÇ EKOSİSTEMİNİN STRATEJİK TEDARİKÇİSİYİZ"

        Dünya çapındaki teknolojik değişimlere paralel olarak yeni araç ekosistemi oluştuğunun altını çizen Ergün Güler, "Fosil yakıtla çalışan araba üreticileri ve onların araba tedarikçileri ekosisteminin yerini elektrikli araba üreticileri ve bu yeni ekosistemin yeni tedarikçileri alıyor. Bu bir paradigma değişimi ve Vestel bu ekosistem içerisindeki stratejik tedarikçilerden biri konumunda. Araç içi ekran çözümleri, elektronik kontrol üniteleri, güç elektroniği ve bağlantılı araç çözümleri, Ar-Ge, tasarım ve üretimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir otomotiv çözümleri yelpazesi sunuyoruz. Vestel, bir elektrikli aracın kokpit elektroniği, elektrik-elektronik aksamları ve güç iletimi aksamlarında sunduğu ürün ve hizmetlerle önemli bir yer ediniyor" diye konuştu.

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        "YENİLEBİLEN ENERJİ EKOSİSTEMİNE DEPOLAMA SİSTEMLERİ SUNUYORUZ"

        Batarya ve enerji depolama sistemlerinin Vestel Mobilite’nin bir diğer önemli faaliyet alanı olduğunu dile getiren Güler, "Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiren bir şirket olarak Vestel Mobilite dünya kaynaklarını daha verimli kullanmaya olanak sağlayacak çözümler ekseninde ilerliyor. Bu bakış açısıyla sunduğumuz batarya ve enerji depolama sistemleri; telekomünikasyon sektörü için batarya çözümleri, konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş ve rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri çözümlerimizden oluşuyor. Enerji depolama sistemlerinde hem konut hem de sadece toplu kullanım için üretilen modeller giderek önem kazanıyor. Bu alanda da ilk 75kwh ve 300kwh’lık ürünlerini pazara sunan Vestel, 2024’te 5mwh’lik güneş enerji santralleri için kullanılacak depolama ünitelerini pazara sürecek. Enerji Depolama Sistemleri global pazarının bugün yaklaşık 70-80GWh seviyesinde bir pazar oluşturduğu tahmin ediliyor. 2030’da ise bu pazarın 400GWh seviyelerini geçeceği öngörülmekte. ESS pazar büyüklüğünün, 2030 yılı itibariyle yaklaşık 98 milyar dolara erişmesi bekleniyor." Şeklinde konuştu.

        Vestel’in hızlı kurulum ve mevcut altyapı ile entegrasyon sunan enerji depolama tasarımları, gelişmiş lityum-iyon pil teknolojisi, verimli bir enerji depolama ve güvenilir bir güç kaynağı sağlıyor. Hem ticari/endüstriyel kullanım hem de yenilenebilir enerji santralleri için geliştirilen konteynır tipi enerji depolama sistemi ise şebekedeki düzensizliğe karşı enerji kullanımını optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için çok yönlü bir seçenek sunuyor.

        Vestel’in 2017’de dahil olduğu TOGG projesinde bugün yüzde 23 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Vestel CEO’su Ergün Güler, "Biz TOGG’un sadece hissedarı değil, aynı zamanda tedarikçisi de olmak istedik. Bugün TOGG’un alametifarikalarından yekpare ekranını biz üretiyoruz. Birçok elektrikli araçta olmayan mini LED teknolojisini kullanıyoruz. Elektronik alanındaki bilgi birikimimizi buraya aktardık. Şu an sadece üretici değil, tasarım, yazılım ve Ar-Ge alanında da projeye destek veriyoruz" dedi.

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