Vestel, İstanbul Havalimanı'nın uçuş bilgilendirme ekranlarını yenileyecek

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Vestel, İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçuş bilgilendirme ekranlarını yenileyecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre ekran renovasyonu kapsamında Vestel, gelecek üç yıl içerisinde havalimanında kullanılan üç bin 357 adet uçuş bilgilendirme ekranını yenileriyle değiştirecek. Eski ekranlar Vestel’in ‘Digital Signage’ grubu içerisinde yer alan ‘Prime+’ serisine ait 55 inçlik ekranlarla değiştirilecek. Havalimanındaki ekran renovasyonu haricinde, ekranlarla birlikte kullanılan OPS’lerin (PC Module) bakım ve temizliği görevini de Vestel üstlendi.

2018 yılında faaliyete geçen İstanbul Havalimanı’nda kullanılan ilk ekranların da Vestel tarafından üretildiğini hatırlatan Vestel CEO’su Ergün Güler, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı gibi gözde bir ulaşım merkezinde ‘yolcu bilgilendirme’ gibi önemli bir pozisyonda bir kez daha rol almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti. Güler, “Vestel, elektronik sektöründe yıllardır edindiği yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini havacılık alanında da başarıyla kullanıyor. Bilgi ve tecrübemizi, önümüzdeki dönemlerde de sektörümüz ve ülkemiz için kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul Havalimanı'ndan 2023'te iç ve dış hatlar toplamında 76 milyon kişi seyahat etti, bu yılın ilk beş ayındaysa 31 milyon yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.