Vestel'den Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek

AA

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini koronavirüs gündemi doğrultusunda güncelledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, her zaman müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini belirtti.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını karşısında tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte ülkece mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Vestel olarak ülkemizin bu mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu süreci dayanışma ruhu içinde ve birbirimizden güç alarak atlatacağımıza inancım tam.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sağlık kuruluşlarına Vestel ürünleriyle destek olduklarını, riskli grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kahraman sağlık çalışanlarına özel uygulamalar başlattıklarını ve her zaman olduğu gibi sokakta yaşayan hayvan dostlarını da unutmadıklarını kaydetti.

Hastanelere destek

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vestel, bugünün kahramanları sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırabilmek için ürünleri ile hastanelere yardımcı oluyor.

Klima, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyaların yanı sıra kahve ve çay makinesi, tost makinesi gibi küçük ev aletlerinden oluşan setleri İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Bursa, Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasındaki sağlık kuruluşuna bağışladı. Tüm bunların yanı sıra ilgili kurumların cihaz ihtiyaçlarına da destek veren Vestel, içinden geçilen zorlu süreçte her türlü yardıma hazır olduğunu belirtiyor.

65 yaş üstüne görüntülü görüşme desteği

Vestel yetkili servisleri bir yandan hizmetlerine devam ederken, bir yandan da hem müşterilerin hem de kendilerinin sağlığı için maksimum düzeyde önlemler alıyor.

Koruyucu tıbbı malzemelerle sosyal mesafeyi koruyarak hizmet veren Vestel yetkili servis personeli 65 yaş üstü kişiler için ise bir girişim başlattı. Sosyal izolasyon nedeniyle uzun zamandır görüşemediği çocukları, torunları, yakınlarıyla hasret gidermek isteyen ancak görüntülü görüşme yapmaya imkanı olmayan ya da bu özelliği kullanmayı bilmeyen yaşlılar, servis personeli sayesinde özledikleri kişilerle görüşebiliyor.

Vestel personeli kendi telefonundan 65 yaş üstü müşterilerin dilediği kişiyi görüntülü arıyor ve özlem gidermelerine aracılık ediyor. Ayrıca Vestel Müşteri Hizmetleri 65 yaş üstü müşterilere servise gitmeden önce telefonla arayarak ihtiyaçlarını soruyor ve gerekli gıda malzemelerini alarak hizmet vermeye gidiyor.

Sağlık çalışanlarına 7/24 ücretsiz servis hizmeti

Vestel, Kovid-19 ile mücadele bitene kadar doktorlar, hemşireler, eczacılar, hasta bakıcılar, hizmet görevlileri ve sağlık sektöründeki tüm çalışanlar Vestel servis hizmetlerinden 7 gün 24 saat ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sağlık çalışanları, kendilerine özel 0850 393 56 66 numaralı hattı arayarak, garanti kapsamı dışındaki ürünleri dahil teknik destek ve servis hizmeti ücretsiz olarak alabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları da düşünen Vestel, kuşlar, kediler ve köpekler için belirlenen noktalara mama bırakıyor. Servisler aracılığı ile barınaklara mama götüren Vestel’in bazı teknik servisler ise köpekler için kulübe yapıyor.