Yerli teknoloji şirketi Vestel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’da çevre duyarlılığı ve tasarrufa odaklanan yeni teknolojilerini tanıttı. Etkinlik kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, dünyada enerji kaynaklarının tükenme sinyali verdiği günümüzde tüketicilerin hem daha çevreci hem de daha tasarruflu ürünlere yöneldiğini belirterek, “Elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünlerin yanı sıra üretimde kimyasal maddelerin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da ana gündemimiz” dedi.

Kaya, “Son verilerine göre Türkiye, bir yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor” dedi.

Türkiye’deki bu israfın en önemli kısmının da enerji kaynaklarına gittiğine değinen Kaya, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın raporuna göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

BU YIL YÜZDE 15, 2020’DE YÜZDE 20 BÜYÜYECEK

Enerji ve su tasarrufu kapsamında geliştirdikleri ve 29’uncu kez katıldıkları IFA’da ilk kez sergiledikleri ürünler hakkında da bilgi veren Seda Kaya, şunları söyledi: “Bu vizyonla hareket ederek daha az elektrik ve su tüketen, deterjansız yıkama yapan, vakum aparatıyla gıdaların ömrünü uzatan beyaz eşyalar geliştirdik.”

Vestel olarak geçen yılı yüzde 10’luk büyüme ile kapattıklarını belirten Seda Kaya, “Bu yıl şu an itibariyle yüzde 10 büyüme ile gidiyoruz. Ama bu yılı yüzde 15’in üzerinde bir büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. 2020 yılı için ise en az yüzde 20 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Vestel’in Almanya’da tanıtımını yaptığı söz konusu yenilikçi teknoloji ürünleri ise şunlar oldu:

MEYVE SEBZEYİ YIKAYAN BULAŞIK MAKİNESİ

Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcandığı bilgisini veren Vestel, bu kapsamda evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliğini ekledi.

Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçilebilmesi için geliştirilen Vestel’in yeni VegiWash bulaşık makinelerinde meyveler ve sebzeler özel bir modüler hazneye yerleştiriliyor ve yıkama işlemi bulaşık makinesinde yapılabiliyor.

DETERJANSIZ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Deterjansız çalışan bulaşık makinesinin ardından yine deterjansız çalışan çamaşır makinesi üreten Vestel’in bunun için geliştirdiği SteriliZone adı verilen teknolojisi, ek kimyasal dezenfektanlar kullanmadan hijyen sağlıyor. Çamaşırlar, makinenin kapağına entegre edilen UVC ışık kaynağı ile işlemden geçiyor. UVC ışığı, bakterileri öldürüp, sayılarının artmasını engelliyor.

TURŞUYA ÖZEL VAKUM TEKNOLOJİSİ

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile çözdürebiliyorlar. Ayrıca bu buzdolabında kavanoz vakumlama teknolojisi de yer alıyor. Bu vakum teknolojisi kavanoz içindeki havayı alarak, evde yapılan yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmeden saklanmasını sağlıyor.

EVDEKİ CİHAZLARI AMAZON VE GOOGLE’A BAĞLADI

Öte yandan Amazon’un akıllı asistanı Alexa, Vestel üretimi televizyonlara da entegre edildi. Bu sayede evdeki elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar, Vestel TV’lere entegre edilen Alexa echo ile sesli komutla kontrol edilebiliyor, cihazlardan gelen uyarılar televizyon ekranında tüketiciye bilgilendirme mesajı olarak iletiliyor.

Etkinlikte verilen bilgiye göre artık Vestel akıllı TV’ler, Google Assistant ve Google Nest cihazlarıyla da kontrol edilebilecek. Ocak 2020’de piyasaya çıkacak olan bu ürünle Google Home’un kullanıldığı ülkelerdeki kullanıcılar akıllı TV’lerini ve ev aletlerini kendi dillerinde sesli olarak kontrol edebilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA 30 DAKİKADA ŞARJ

180 kW’ye kadar güç çıkışı ile pazarda bulunan araçların büyük bir kısmını 30 dakikadan daha az bir sürede şarj edebilen Vestel DC Şarj Cihazları, da yine IFA’da yerini alan ürünler arasında. Vestel, 3.7 kW’den 22 kW’ye kadar mevcut yeni AC şarj cihazı serisinin, mevcut EVC02 serisine ek olarak satışa sunulacağını duyurdu.