Vergi mükellefi nedir? Vergi mükellefiyeti ne anlama geliyor? Öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK burs başvurularında yer alan vergi mükellefi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

VERGİ MÜKELLEFİ NEDİR?

Vergi mükellefi, üzerine düşen vergi borcunu ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

Toplumu oluşturan bireyler, ödeme güçlerinin belirli bir oranında devleti finanse ederler. Toplum üyelerinin vergi ödevi vergiyi doğuran olayla birlikte ortaya çıkar. Kişi, ortaya çıkan vergi borcunu ödemekle mükellef olduğundan, vergi mükellefi olarak adlandırılır.

Vergi mükellefiyeti için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti kaldırmaz

VERGİ MÜKELLEFİ TÜRLERİ NELERDİR?

Tam mükellef; Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de ikamet eden kişiler ile yurtdışında Türk devleti adına çalışan kişi ve müesseselerdir. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre; kanuni merkezi ya da iş merkezi Türkiye'de bulunan mükellefleri ifade etmektedir.

Dar mükellef; Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de ikamet etmeyip 6 aydan az Türkiye'de bulunan kişiler. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre; hem kanuni merkezi hem de iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükellefleri ifade etmektedir.

Potansiyel mükellef; Vergiyi doğuran olay ile ilgisi açık ve tabi bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerdir.