Vergi kaçırmakla suçlanan Ancelotti, hakim karşısına çıktı

İtalyan teknik adam savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için tek önemli olan üç yıl boyunca net 6 milyon avro almaktı. Hiçbir zaman bir şeylerin doğru olmadığını fark etmedim ve savcılığın beni soruşturduğuna dair herhangi bir tebligat almadım. Kulüp, sözleşmedeki yapıyla (yüzde 15 imaj hakkı) ilgili bana teklif yaptığında İngiliz danışmanımla temasa geçtim ve bir daha asla bu konuyla ilgilenmedim. Çünkü her şey doğru gözüküyordu. Bunun bir usulsüzlük olduğunu düşünmedim."