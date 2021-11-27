İğneden ipliğe vergi ve harç artışı

SON DAKİKA: Vergi, harç ve cezalara 19 yıllık rekor zam - 2022 MTV ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 36.2 oldu. Böylece başta ceza, harç ve damga vergisi gibi maktu vergiler olmak üzere devletin 2022 yılında vatandaştan alacağı bu tutarlar son 19 yılın rekoru düzeyinde tırmanacak.

Yani, 2022 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 36.2 oranında zam gelmesi bekleniyor. Uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında yeniden değerleme oranının aynen yansıtıldığı görülüyor. Artışla birlikte yurtdışından getirilen cep telefonları, ehliyet, pasaport, tapu harçları, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2 oranında zamlanacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UÇACAK

Yeniden değerleme artışı özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde vatandaşı zorlayacak. Hayatımıza yeni girecek olan harç ve vergi tutarlarının muhtemel uygulaması ile Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları şöyle olacak:

1-3 yaşında ve silindir hacmi 1.300 cc ve altındakiler: Ham fiyatı 56 bin 500 lirayı aşmayanlar (piyasada bulunmuyor) 1.051 TL'den 1.431 liraya 99 bin lirayı aşanlarda 1.261 liradan 1.1717'ye çıkacak.

Piyasada en fazla satılan 1.301 cc-1.600 cc silindir hacim olan otomobillerde ise MTV en düşük 1.830 TL'den 2 bin 492 liraya fiyatı yüksek olanlarda ise 2 bin 197 liradan 2 bin 992,34 TL'ye ulaşacak. Piyasada en çok satılan bu araçlarda 795 liralık vergi zammı sözkonusu olacak. Yani Türkiye genelinde en fazla bu araçlar satıldığı için MTV artışının ortalaması bu fiyatı alabiliriz.

4001 cc ve üzerindekiler içinse MTV fiyata göre en düşük 45 bin 932 TL'den 62 bin 559yiraya en yüksek ise 50 bin 107 TL'den 68 bin 245,74 TL'ye tırmanacak.

1 YILLIK PASAPORT 452 LİRA

Sürücü belgeleri için ödenen 271 TL'lik harç ise yeni yıldan itibaren 369'ye çıkıyor. Ehliyet harcı 2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kaydı için alınan harç ise 2022 yılında 2 bin 732 TL olacak.

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek:

Pasaport (1 Yıl) 332 TL'den 452 TL'ye

Pasaport (3 Yıl) 770 TL'den 1.048 TL'ye

Pasaport (3+ yıl) 1.085 TL'den 1478 TL'ye çıkacak.

HANGİ CEZALAR 2022'DE NE KADAR OLACAK

Emniyet kemeri kullanmamak, 144 TL'den 196 TL'ye

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak, 314 TL'den 427 TL'ye

Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak, 652 TL'den 888 TL'ye

Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak , 1.340 TL'den 1.885 TL'ye

Kırmızı ışıkta geçmek, 314 TL'den 427 TL'ye

Park yasağına uymamak, 144 TL'den 196 TL'ye

Cep telefonuyla konuşmak, 314 TL'den 427 TL'ye

Araçtan bir şey atmak, dökmek, 144 TL'den 196 TL'ye

Alkollü araç kullanmak (birinci defa) 1.340 TL'den 1.825 TL'ye

2.defa alkollü yakalanmak 1.679 TL'den 2.286 TL'ye

3. defa alkollü yakalanmak 2.698 TL'den 3.674 TL'ye

Uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.910 TL'den 9.411 TL'ye

Makas atmak, 1.340 TL'den 1.825 TL'ye

Hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.698 TL'den 3.674 TL'ye

Tescil belgesini bulundurmamak, 122 TL'den 166 TL'ye

Plakanın okunmasını engellemek, 551 TL'den 750 TL'ye

Aracı plakasız kullanmak, 2.270 TL'den 3.091 TL'ye

Sahte plaka takmak, 6.687 TL'den 9.107 TL'ye

Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak, 144 TL'den 196 TL'ye

Muayenesiz araç kullanmak, 314 TL'den 427'TL'ye

Ehliyetsiz araç kullanmak, 2.698 TL'den 3.674'TL'ye

Ehliyeti yanında bulundurmamak, 314 TL'den 427 TL'ye

DİĞER CEZALARDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ İSE ŞÖYLE:

166 TL

Ruhsat bulundurmayanlar

Plakayı farklı yere takanlar



196 TL

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar

Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar

Kask takmayanlar

Kurala uymayan yayalar

Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

392 TL

Engelli parkını zaptetme

427 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlar

Kırmızı ışıkta geçmek

Hız limitini yüzde 30 aşanlar

Muayene yaptırmayanlar

607 TL

Korsan taksi tercih eden yolcular

739 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

760 TL

Plakanın şekliyle oynayanlar

826 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

860 TL

Yayaya öncelik vermeyenler

1137 TL

Kış lastiği kuralına uymayanlar

1823 TL

Alkollü araç kullananlar

Aracına çakar takanlar

Hız limitini yüzde 50 aşanlar

1823 – 9125 TL

Korsan yolcu taşıyanlar

3091 TL

İkinci kez alkollü yakalananlar

3091 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar

3674 TL

Ehliyetsiz araç kullananlar

9125 TL

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

9410 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar

408 – 502 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar