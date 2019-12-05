05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelir İdaresi Başkanlığı işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden vergi borcu sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca vergi ödemeleriniz de yine e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. İşte vergi borcunuzu sorgulamak için yapmanız gerekenler.
2019 Vergi borcu nasıl sorgulanır?
İlk önce yapmanız gereken e-Devlet kapısı devletin kısayolu olan www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı bilgilerinizde giriş yapmanız gerekecektir. Eğer şifrenizi unuttuysanız buradan şifre alma yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.
E-Devlet şifresi nasıl alınır?
Kullanıcı girişi yaptıktan sonra VERGİ BORCU SORGULAMA adresi üzerinden “Vergi Borcu Sorgulama” sayfasına ulaşmanız gerekir. Bu bölümde karşınıza iki sonuç sayfası çıkacaktır. Biri “Güncel Borçlar” tablosu ikinci sayfa ise “Toplam Borçlar” tablosudur. Güncel borçlar kısmından şu an da olan borçlarınız gözükmektedir. Buradaki borçların bir an önce ödenmesi gerekir. Aksi takdirde borç tarihi geçtiyse ceza olarak günlük faiz uygulanır.
Ayrıca bu sistem üzerinden “e-Vergi Levhası Sorgulama” hizmeti de sunulmaktadır.
E-Devlet üzerinden vergi ödemeleri ise “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yapılmaktadır.
İnternet Vergi Dairesi nedir?
Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.
Hangi vergi borçları sorgulanabilir?
Adıma Yapılan Kesintiler (Stopaj)
Adıma Yapılan Kira Ödemeleri
Adres Değişikliği Bildirimi
Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Araç)
Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)
Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme
Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi
Cep Telefonu Harcı Ödeme
Ceza İndirim Talebi ( VUK 376 Talep Dilekçesi Girişi)
Dilekçe Sorgulama
e-Belge Doğrulama
Emanet Olarak Tahsil Edilen Paranın İade Edilmesi (İade Talep Dilekçesinin Alınması)
E-Tebligat Başvuru İşlemleri
E-Tebligat Görüntüleme
e-Vergi Levhası Doğrulama
E-Yoklama Fişi Görüntüleme
Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme (GEKSIS)
Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSIS)
Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi Girişi
Gerçek Kişiler İçin Vergi Dairelerince "Mükellefiyet Tesis Edilmesi (İşe Başlama Bildirim Talebi)
Hazır Beyan Sisteminden Beyan Edilen Vergiyi Kredi Kartı ile Ödeme
Hazır Beyan Sisteminden Beyanname Düzenleme
Hazır Beyan Sisteminde Önceki Yıllardaki Düzenlenen Beyannamelerim
İnteraktif Vergi Dairesi
İnternet Vergi Dairesi Genel Girişi
Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi Talep Girişi
KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları
Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme
Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme
Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi
Öğrenim ve Katkı Kredisi Sorgulama ve Ödeme
Sigorta Bilgilerim
Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme
Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme
Vergi Dairesince Borca karşılık Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi Üzerine Mal Bildiriminde bulunulması
Vergi Kayıp ve Kaçağına İlişkin İhbar Bildirimi
Vergi Kimlik Numarası Doğrulama
Vergisel Konularda Özelge Talebi
Vergi Tarhiyatı Sonrası Mükellef İle Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Konusunda Uzlaşmaya Gidilmesi (Uzlaşma Talep Dilekçesinin Alınması)
Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler
Defter Beyan Sistemi
e- Defter Sistemi
e- Fatura Sistemi
e- Girişimci (E-Ticaret Alanında Faaliyet Gösteren Kişi/Kurumlar)
e - Tebligat Sistemi
GİB - Dilekçematik
Hazır Beyan Sistemi (GMSİ/Kira + Ücret+ MSİ+ DKİ Beyannameleri)
İnternet Vergi Dairesi
Mükellef Geri Bildirim Sistemi Aracılığıyla Görüş ve Önerilerin Alınması
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